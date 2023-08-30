Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Росстат сообщил о росте дифференциации населения по уровню доходов в I полугодии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Дифференциация населения России по уровню доходов в I полугодии 2023 года выросла по сравнению с I полугодием 2022 года, соответствующие данные приводятся в докладе Росстата.

Согласно распространенным в среду данным, по итогам I полугодия 2023 года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 29,8% общей суммы денежных доходов, а в I полугодии 2022 года - 29,4%.

На долю 10% наименее обеспеченного населения страны в I полугодии 2023 года пришлось лишь 2,0% от общей суммы денежных доходов жителей РФ (в I полугодии 2022 года - 2,1%).

Доходы (среднедушевые) менее 7 тыс. рублей в месяц в I полугодии 2023 года получали 1,7% всего населения России (в I полугодии 2022 года - 2,3%), доходы от 7 до 10 тыс. рублей - 3,3% (4,2%), от 10 до 14 тыс. рублей - 6,7% (7,9%), от 14 до 19 тыс. рублей - 10,0% (11,4%), от 19 до 27 тыс. рублей - 16,0% (17,3%), от 27 до 45 тыс. рублей - 26,7% (также 26,7%), от 45 до 60 тыс. рублей - 13,0% (12,0%), от 60 до 75 тыс. рублей - 7,9% (6,9%), от 75 до 100 тыс. - 7,1% (5,8%), свыше 100 тыс. рублей в месяц - 7,6% всего населения (5,5%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам

Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам

Росстат оценил рост ВВП РФ в I полугодии в 1,6%

Ресторатор Пинский и Тимати купили 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza

Ресторатор Пинский и Тимати купили 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza

Евро поднялся выше 105 рублей впервые с 16 августа

РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая-июня

РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая-июня

В России на конец августа собрали уже более 100 млн тонн зерна

В России на конец августа собрали уже более 100 млн тонн зерна

Выплаты группы "Интер РАО" в рамках windfall tax составят около 2,7 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });