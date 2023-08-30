Росстат сообщил о росте дифференциации населения по уровню доходов в I полугодии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Дифференциация населения России по уровню доходов в I полугодии 2023 года выросла по сравнению с I полугодием 2022 года, соответствующие данные приводятся в докладе Росстата.

Согласно распространенным в среду данным, по итогам I полугодия 2023 года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 29,8% общей суммы денежных доходов, а в I полугодии 2022 года - 29,4%.

На долю 10% наименее обеспеченного населения страны в I полугодии 2023 года пришлось лишь 2,0% от общей суммы денежных доходов жителей РФ (в I полугодии 2022 года - 2,1%).

Доходы (среднедушевые) менее 7 тыс. рублей в месяц в I полугодии 2023 года получали 1,7% всего населения России (в I полугодии 2022 года - 2,3%), доходы от 7 до 10 тыс. рублей - 3,3% (4,2%), от 10 до 14 тыс. рублей - 6,7% (7,9%), от 14 до 19 тыс. рублей - 10,0% (11,4%), от 19 до 27 тыс. рублей - 16,0% (17,3%), от 27 до 45 тыс. рублей - 26,7% (также 26,7%), от 45 до 60 тыс. рублей - 13,0% (12,0%), от 60 до 75 тыс. рублей - 7,9% (6,9%), от 75 до 100 тыс. - 7,1% (5,8%), свыше 100 тыс. рублей в месяц - 7,6% всего населения (5,5%).