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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Девелопер Setl Group немного снизил полугодовую прибыль и выручку по МСФО

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года девелоперский холдинг Setl Group сократил выручку по МСФО на 5% в годовом исчислении, до 66,781 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль уменьшилась на 3,7% - до 9,498 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 4,1%, до 12,124 млрд рублей.

Валовая прибыль компании в январе-июне равнялась 24,737 млрд рублей (рост на 0,6%).

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". Земельный банк холдинга превышает 25 млн кв. метров. В портфель его проектов входят жилые комплексы и коммерческие проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

Setl Group Петербург
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