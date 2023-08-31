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Setl Group до декабря планирует выплатить windfall tax в размере 794 млн рублей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Девелоперский холдинг Setl Group планирует перечислить до конца ноября в федеральный бюджет в рамках windfall tax 794 млн рублей.

"В связи с вступлением в силу федерального закона (...) "О налоге на сверхприбыль" ожидается, что группой будет дополнительно уплачен налог на прибыль в размере 794 млн рублей в срок до 30 ноября 2023 года", - говорится в консолидированной отчетности девелопера.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) в этом месяце. Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в России через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". Земельный банк холдинга составляет более 25 млн кв. метров. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие проекты в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

Setl Group Петербург
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