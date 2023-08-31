Вступление в силу закона о такси сделает честнее отношения водителей и страховщиков ОСАГО. Обзор

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Новый закон о такси в РФ, вступающий в силу c 1 сентября 2023 года, устранит пробелы, которые приводили к злоупотреблениям в информировании таксистами-физлицами страховщиков при заключении договоров ОСАГО. Сам сегмент пассажирских перевозок такси станет более прозрачным и контролируемым, часть бизнеса выйдет "из тени", прогнозируют страховщики ОСАГО, опрошенные "Интерфаксом". По их оценке, сегодня до 70% физлиц-перевозчиков такси вводят в заблуждение своих страховщиков ОСАГО ради снижения платы за полис "автогражданки", страховщики ОСАГО недосчитываются в среднем половины полагающихся взносов по этой группе клиентов. При этом частота аварий в сегменте такси в 5-7 раз выше, чем в среднем по физлицам-водителям легковых автомобилей. Искажать информацию при заключении договоров с появлением закона таксистам станет труднее, к контролю за правильностью страхования их ответственности подключаются не только уполномоченные госорганы в регионах, но и агрегаторы, которые будут нести субсидиарную ответственность с водителями такси.

Реестры как зеркало страхования

В самом законе "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси в РФ" (N 580-ФЗ) нет положений, прямо связанных со страхованием, однако вступление в силу документа, бесспорно, скажется на отношениях страховщиков ОСАГО и водителей такси, такое мнение высказали агентству представители страховых компаний в ходе опроса.

Так, законом вводятся единые требования к организации перевозок пассажиров такси, в том числе появляются требования по формированию и ведению региональных реестров перевозчиков такси, реестров агрегаторов такси. В реестрах, в том числе, должна быть отражена информация о заключении договора ОСАГО, из которого следует, что автомобиль используется для перевозки пассажиров.

Обнаруженные в реестре нарушения чреваты штрафами для водителей такси и даже лишением лицензий на осуществление деятельности. Проверка реестров и контроль за их ведением по новому закону о такси возложен на государственные уполномоченные органы в регионах.

Одновременно законом о такси вводится субсидиарная ответственность агрегаторов такси, таким образом, операторы также заинтересованы в том, чтобы перевозчики, которые с ними работают, исполняли требования закона о такси. Если они нарушаются - например, нет надлежащим образом оформленного полиса ОСАГО - агрегаторы откажутся допускать водителей к исполнению заказов, считают опрошенные агентством автостраховщики.

По новому закону о такси через год, с 1 сентября 2024 года, на перевозчиков такси начнут распространяться положения другого закона - об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков (ОСГОП). Тогда перевозчики такси должны будут оформлять еще и отдельные полисы (ОСГОП) с лимитом ответственности за ущерб жизни и здоровью пассажиров на уровне 2 млн рублей ( как это делают перевозчики других видов транспорта - ИФ). Сведения о договорах ОСГОП для такси также появятся в соответствующем реестре. (Пока в РФ для пассажиров такси действуют лимиты выплат по ОСАГО - 500 тыс. рублей, тогда как для пассажиров на других видах транспорта они составляют 2 млн рублей, с начала сентября 2024 года все выплаты пассажирам будут рассчитаны в рамках лимита 2 млн рублей - ИФ).

Лукавство целей

До сих пор правильно оформлять полисы ОСАГО водители такси считали слишком дорогим удовольствием, в массовом порядке они практиковали искажение информации при заключении договора ОСАГО, свидетельствуют данные, предоставленные участниками опроса на основании портфелей заключенных договоров ОСАГО. Чтобы снизить стоимость полиса водители, зарабатывающие на перевозках пассажиров, при оформлении договора ОСАГО указывали цель использования автомобиля - для личных целей, но не для перевозки пассажиров. Базовый тариф по полису ОСАГО в зависимости от указанной цели различается вдвое, показал опрос. При этом в последние годы представители отрасли все чаше упрекали страховщиков ОСАГО в дороговизне полисов "автогражданки" для водителей такси, их недоступности.

Директор департамента обязательных видов страхования компании "АльфаСтрахование" Роман Лободин сообщил агентству, что максимальная базовая ставка при использовании транспортного средства для личных целей составляет 7535 рублей, для ТС, используемых в качестве такси - 15 756 рублей.

"Соответственно, разница более чем двукратная. Все автомобили, использующиеся в целях такси, должны приобретать соответствующий полис. В случае, если страховая компания обнаружила, что при заключении договора были предоставлены ложные сведения о цели использования ТС, то она имеет право выставить регрессное требование к виновнику ДТП. Отказов в выплате в таком случае не предусмотрено", - сказал он.

Заместитель генерального директора СК "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов (компании-лидера рынка ОСАГО по сборам - ИФ) сказал, что по расчетам его страховой компании, из-за искажения информации при заключении договоров страховщики могут терять более половины премии.

Он привел следующий пример расчета стоимости полиса для водителя в возрасте 39 лет со стажем вождения 16 лет, низким коэффициентом аварийности (КБМ 0,46) и при условии включения одного водителя в полис ОСАГО. (Регион Москва, автомобиль Hyundai Solaris, 2018 года, 123 лошадиных силы, пробег 76 тыс. км). Итоговый расчет при установлении цели использования "личная" показывает, что размер премии должен быть равен 7091,45 рубля. Расчет премии при цели использования автомобиля как такси составляет 16985,85 рубля. "Видим, что разница более, чем в 2 раза - 9894,4 рубля", - сказал Иванов.

После вступления закона в силу "отсутствие договора ОСАГО с целью использования "такси" будет являться основанием для приостановления разрешения на перевозки. В связи с этим, конечно, перевозчик должен иметь корректный договор", уверен Иванов. По его словам, в последнее время "участились обращения клиентов с целью внесения изменений в части цели использования автомобилей".

Разница в базовой ставке при указании разных (вышеупомянутых - ИФ) целей использования автомобиля отличается "более чем в 2 раза", соглашается глава департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Дмитрий Усанов. "При этом, оформляя полис на себя как на физическое лицо, клиент может быть застрахован не по максимальной базовой ставке. Тогда разница в итоговой страховой премии может достигать и 5-6 раз", - подчеркнул он.

По оценке "Ингосстраха", разница цены между двумя расчетами полисов для личного пользования и как такси может отличаться в 2,63 раза.

Глава дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев отметил: "При этом стоит отметить, что в такси большинство водителей имеют существенно более высокий КБМ, поскольку часто попадают в ДТП. А в крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге) в последнее время в такси стало использоваться больше мощных автомобилей. Так, если посчитать одни из самых распространенных китайских кроссоверов, то они имеют более 150 лошадиных сил, что уже делает полис дороже. Средний КБМ у таксиста - 1,17, возраст возьмем 32 года и 6 лет стажа вождения. По итогам расчетов получаем 55745,99 рубля премию. И это не предел, для молодого таксиста с небольшим стажем, который часто попадает в ДТП, стоимость полиса может превышать 100, 200 и даже 300 тыс. рублей", - привел он пример расчета.

В свою очередь директор по развитию бизнеса компании "Зетта страхование" Виктор Плетников заявил, что по экспертным оценкам, "более 70% водителей - физических лиц работают с личным полисом ОСАГО. При этом аварийность в такси выше в 5-7 раз".

Заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантии" Иванов сказал агентству, что "на одной из недавних встреч страховщиков приводились экспертные данные за 2022 год: количество выданных лицензий на такси было на уровне 400 тыс., при этом полисов с целью использования в качестве такси - порядка 127 тыс., таким образом, можно оценить, что "честных" таксистов чуть более 30%".

В компании считают, что создание реестров по единым требованиям поможет страховщикам "при определении целей использования транспортных средств. Мы продолжим использовать информацию из реестров для целей персонализированного тарифицирования страхователей", продолжил Иванов.

По оценке генерального директора компании "Совкомбанк страхование" Игоря Лаппи, "сегодня доля "теневых таксистов" велика, поэтому учет автомобилей по признаку "цель использования" в договорах ОСАГО дает неточную оценку числа автомобилей, которые используются в качестве такси. По тем договорам, где цель использования открыто указана как "такси", частотность страховых случаев в 3-4 раза выше средней. "Это, в общем-то, нормально для автомобилей, которые эксплуатируются по 8-12 часов в сутки, иногда и более (если водители меняются). Машины "пробегают" в год в среднем свыше 100 тыс. км, эксплуатируются преимущественно в городах с высокой плотностью автомобильного трафика, в связи с этим повышается я вероятность участия в ДТП", - дополнил Лаппи .

Как формирование реестров по единым федеральным правилам отразится на объеме и качестве перевозок, "особенно в регионах, где почти все таксисты до этого работали без лицензии, оценить невозможно", считает Княгиничев из "Ингосстраха".

"Наличие реестра позволит нам проверять факт, что данный автомобиль - такси, и применять соответствующий тариф в момент заключения договора страхования. Конечно, если эти данные из реестра будут доступны, актуальны и своевременно обновляться. Например, из реестра будут убирать незамедлительно тех, чья лицензия на такси сдана или переоформлена на иную машину, а эта машина продана новому хозяину, который не собирается ее использовать в такси", - пояснил он.

В "Ингосстрах", по словам Княгиничева, в настоящее время обращается "достаточно много клиентов-физлиц с заявлением об изменении цели использования транспортного средства на "такси". При этом большинство таких клиентов только сейчас получает лицензию, поскольку, скорее всего, ранее работали без нее. Есть и те, у кого лицензия на такси была до заключения полиса, в этом случае клиент при заключении договора ввёл нас в заблуждение относительно цели использования автомобиля, значит, у нас есть право расторгнуть с ним договор за сообщение ложных сведений без возврата части премии", - привел разъяснения Княгиничев.

Все опрошенные страховщики ОСАГО подтвердили, что выплату по действующему полису ОСАГО, независимо от целей использования автомобиля, они произведут. Правда, после этого будут взыскивать в порядке регресса эти средства по суду с водителя такси, скрывшего истинную цель использования машины. И такие иски страховщиками ОСАГО в отношении злоупотребляющих доверием страховщиков ОСАГО на водителей такси в суды подаются, подтвердили несколько представителей ведущих компаний агентству.

"Наведение порядка, большая прозрачность в сегменте перевозок такси важны не только страховщикам ОСАГО, но в первую очередь пассажирам, обеспечивая им уверенность в том, что перевозчик располагает соответствующей лицензией, что в случае ДТП он может рассчитывать на адекватную страховую выплату", - прокомментировал вступление в силу закона о такси президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

ЦБ готов выступить арбитром

Владельцы такси редко жалуются в Банк России на проблемы с доступностью полисов ОСАГО для использования в качестве такси, сообщили "Интерфаксу" в ЦБ. "Регулятор получает единичные жалобы по данной тематике. Тем не менее владельцы такси, которые столкнулись с необоснованным отказом страховщика в заключении договора ОСАГО, могут обращаться с жалобой в интернет-приемную Банка России. Мы разберемся в ситуации", - поясняет регулятор в комментариях по теме, предоставленных агентству.

В ЦБ уточнили, что "таксист-физическое лицо, который занимается перевозками пассажиров на легковом автомобиле, должен иметь полис ОСАГО для использования машины в качестве такси. Если в страховке нет соответствующей отметки, то с 1 сентября 2023 года это является основанием для приостановки разрешения на перевозку пассажиров. Это нововведение предусмотрено федеральным законом "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации" (от 29.12.2022 № 580-ФЗ)".

В то же время законодательные нововведения не повлияют на порядок урегулирования убытков в ОСАГО, "для случаев, когда таксист стал виновником аварии, но имел полис ОСАГО для автомобиля, который используется в личных целях. Так же, как и сейчас, страховая компания возместит пострадавшим ущерб (в рамках действующих страховых лимитов). А после этого страховщик будет вправе требовать с виновника аварии компенсации произведенных выплат", обратили внимание в ЦБ.

Как сообщалось ранее, Банк Рoссии проанализировал данные по страхованию ОСАГО в сегменте такси и выяснил, что cовокупные страховые выплаты по ОСАГО для легковых такси на протяжении четырех лет - с 2018 по 2021 год - стабильно превышают объем уплаченных взносов. ЦБ связывает это с высокой аварийностью данного транспорта: "таксисты становятся виновниками аварий в семь раз чаще, чем обычные водители легковых автомобилей", приводятся данные в обзоре.

В 2022 году РСА был запущен перестраховочный пул, в котором каждый страховщик ОСАГО может перестраховать свои риски. Если договор ОСАГО убыточный, то его передача в перестраховочный пул позволяет разделить убытки между всеми участниками рынка. "В перестраховочный пул ОСАГО передается 78% договоров ОСАГО для такси, что практически в 7,5 раза больше, чем доля договоров ОСАГО легковых транспортных средств", - приводятся данные в обзоре ЦБ.

Согласно данным РСА, за 7 месяцев с начала 2023 года частота страховых событий по ОСАГО для такси составила 28,4%, тогда как для легковых автомобилей, не являющихся такси, частота оказалась в 6,3 раза меньше и составила 4,5%. Это говорит о сохраняющейся высокой убыточности такси, делают вывод в союзе.