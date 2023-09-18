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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Главным исполнительным директором СК "РЕСО-Гарантия" стал Егор Егошкин

Изменилась структура управления компанией

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором САО "РЕСО-Гарантия" стал Егор Егошкин, а президентом - Дмитрий Раковщик, который с 2004 года работал в должности генерального директора компании, сообщил "Интерфаксу" замгендиректора компании Игорь Иванов.

В группе страховщика Раковщик работает с 1999 года.

Иванов уточнил, что "должностей главного исполнительного директора и президента в структуре управления "РЕСО-Гарантии" прежде не было", "поэтому потребовалось вносить изменения в устав компании".

Регистрация обновленного устава завершилась 15 сентября, Егор Егошкин "уже приступил к исполнению своих новых обязанностей", отметил Иванов. По новому уставу, главный исполнительный директор компании будет считаться единоличным исполнительным органом. До момента назначения Егошкин возглавлял департамент внутреннего контроля и оценки рисков САО "РЕСО-Гарантия".

"За последние два-три года у руководителя САО "РЕСО-Гарантия" резко вырос объем административных задач из-за расширения бизнеса компании, увеличения требований со стороны регулирующих и надзорных органов. В этой связи было принято решение передать часть административной работы на уровень нового единоличного органа управления в лице главного исполнительного директора, - прокомментировал Иванов агентству распределение задач на уровне высшего руководства. - Задачи, связанные со взаимодействием с сетью продаж, решением стратегических задач, которые ставят акционеры, развитием компании в целом, возложены на президента".

Полномочия же главного исполнительного директора "ориентированы на решение задач, связанных с внутренними процессами в компании, причем в широком диапазоне - от "текучки" (например, подписания заявлений на отпуск, внесения изменений в штатное расписание) до контроля за подготовкой отчетности, разработки предложений по автоматизации внутренних процессов в компании и контроля за их внедрением", пояснил Иванов.

По данным Банка России, в I полугодии 2023 года СК "РЕСО-Гарантия" заняла 6-е место среди российских страховщиков по показателю собранных премий. При этом страховщик много лет подряд занимает 1-е место по сборам в ОСАГО, так же и в рассматриваемый период. Общая рыночная доля страховщика по итогам I полугодия 2023 года составила 6,3% в совокупных общероссийских сборах.

Общий объем премий "РЕСО-Гарантии" в I полугодии текущего года достиг 67,6 млрд рублей, увеличившись примерно на 7% по сравнению с I полугодием 2022 года. Выплаты по всем линиям бизнеса за период достигли 31,8 млрд рублей (сокращение на 7%).

Общий уровень выплат компании снижался, по итогам первого полугодия 2023 года показатель составил 47,1%, по итогам первого полугодия 2022 года - 55%.

В структуре страхового портфеля "РЕСО-Гарантии" 61,6% премий приходилось на моторные виды бизнеса (ОСАГО, каско), а с учетом премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) три основные линии бизнеса обеспечили "РЕСО-Гарантии" 80% всех поступлений в I полугодии 2023 года.

В том числе премии по ОСАГО обеспечили страховщику 37% общих сборов, по автокаско - 24,6%, по ДМС - 18,7%, по страхованию от несчастных случаев - 7,3%, по страхованию имущества юрлиц - 3,6%, имущества граждан (без автотранспорта) - 4,2%.

РЕСО-Гарантия Егор Егошкин Игорь Иванов Дмитрий Раковщик
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