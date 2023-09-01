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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти резко ускорили подъем днем в пятницу и могут завершить неделю рекордным ростом за несколько месяцев на ожиданиях ограничения глобальных поставок.

Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в плюсе третий месяц кряду.

К 13:55 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,09 (1,26%) - до $87,92 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,08 (1,29%) - до $84,71 за баррель.

В четверг Brent выросла в цене на 1,9%, WTI - на 2,5%. Обе марки могут завершить неделю рекордным подъемом с апреля.

Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие нефтяные экспортеры продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей и на октябрь, полагают аналитики, опрошенные Bloomberg.

Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак и пообещал огласить основные параметры на следующей неделе.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают надежды на то, что Федрезерв США может прекратить повышение процентных ставок на фоне замедления инфляции, а также анонсируемые стимулы китайской экономики.

"В нефтяном секторе все выглядит позитивно, и слабо менявшиеся цены готовы пробить отметку в $90 за баррель прямо сейчас, - отметил основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Вопрос в том, что может помешать этому ралли".

Brent WTI ОПЕК Александр Новак Саудовская Аравия США Китай
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