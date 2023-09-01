Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Банк России не видит запроса на дополнительную расконвертацию DR

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России на данный момент не видит запроса от участников рынка на проведение повторной расконвертации депозитарных расписок (DR), сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

В мае в интервью "Интерфаксу" Чистюхин говорил, что Банк России обсуждает с Минфином возможность повторной расконвертации ценных бумаг российских эмитентов и другие меры локализации в российскую инфраструктуру бумаг.

"Мы тогда обсуждали эту тему в том контексте, что, возможно, будет запрос участников рынка на то, чтобы продолжить расконвертацию и дать некие дополнительные периоды времени, чтобы это осуществить. Мы общаемся с участниками рынка, они говорят, что на данный момент ситуация стабильна. У нас нет запроса", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"Значит все, кто хотели удовлетворить свои потребности по локализации бумаг, все это сделали", - добавил он.

Конвертация DR в локальные акции российских эмитентов проводилась в 2022 году в два этапа: в автоматическом (без участия инвесторов) и принудительном (по заявлениям инвесторов) режиме. Согласно принятому в июле 2022 года закону № 319-ФЗ, отказать в принудительном обмене бумаг депозитарии были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности приведенных в заявлении сведений, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете.

Весной 2023 года пресс-служба ЦБ сообщала, что депозитарии отказали в проведении принудительной конвертации DR приблизительно по 20% поступивших к ним обращений.

Владимир Чистюхин Банк России Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар и евро подорожали на "Мосбирже" на 6,5 копейки

Доллар и евро подорожали на "Мосбирже" на 6,5 копейки

ЦБ будет следить за ситуацией с выкупом российских активов у нерезидентов

Роснедра одобрили "Роснефти" проект первого в стране подземного хранилища нефти

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца

Книгоиздателям разрешили присоединиться к работе антипиратского меморандума

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

ЦБ не увидел значимой реакции рынка кредитования на последнее повышение ставки

Набиуллина заявила, что обязательная репатриация и продажа валюты не стабилизируют курс

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });