Глава ФРБ Филадельфии не увидел необходимости в дальнейшем подъеме ставки ФРС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) подняла базовую ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер.

"В данный момент я полагаю, что мы, вероятно, сделали достаточно", - сказал Харкер в интервью CNBC в ходе начавшегося в четверг экономического симпозиума в Джексон-Хоуле.

Харкер, который в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), отметил, что денежно-кредитная политика в США уже является ограничительной, и Федрезерву следовало бы сохранять ставку на текущем уровне до конца текущего года, оценивая, каким образом эта политика влияет на экономику.

"Я в числе тех, что выступает за то, чтобы дать ограничительной политике время поработать. Это должно обеспечить замедление инфляции", - сказал он.

Харкер видит сигналы замедления экономического роста в США, но не уверен, что экономика может оказаться в рецессии. Он ожидает подъема безработицы выше 4% к следующему году (3,5% в июле).

Глава ФРБ Филадельфии не стал делать прогнозов, когда ФРС начнет снижать ставки, отметив, что это будет зависеть от того, как быстро инфляция США замедлится до 2%.

Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле проходит 24-26 августа. В мероприятии, организуемом ФРБ Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 82,5% вероятность того, что Федрезерв сохранит ставку неизменной на сентябрьском заседании – на уровне 5,25-5,5%. Шансы на то, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов в ноябре оценивается рынком в 40,5% по сравнению с 37% неделю назад, по данным CME FedWatch.