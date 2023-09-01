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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Ирак в августе сохранил экспорт нефти на уровне 3,4 млн б/с

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака в августе составил 3,423 млн б/с, сообщило Министерство нефти страны.

В июле этот показатель составлял 3,444 млн б/с. Таким образом, за месяц показатель практически не претерпел изменений: снижение составило всего 0,6%.

Суммарный объем поставок из Ирака за рубеж в прошлом месяце составил 106,123 млн баррелей.

Доход от экспорта нефти в августе составил $8,846 млрд против $8,293 в июле. Рост выручки обусловлен увеличением средней цены реализации: стоимость барреля увеличилась с $77,69 до $83,35.

Ирак Миннефти
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