Сумма сделки по продаже РН банка составила 7 млрд рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сумма сделки по продаже РН банка составила 7 млрд рублей, или 76,4 млн евро, говорится в отчетности RCI Banque, входящей в группу Renault.

В июне этого года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V. Итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам первого полугодия 2023 года банк занимал 69-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 79 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец июня составляли 33,9 млрд рублей.

После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП "НАМИ". UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.

Как говорится в отчетности RCI Banque, у группы в России также есть дочерняя лизинговая компания RNL Leasing. Ее вклад в капитал группы был незначительным (0,4 млн евро), а полученные от акционера кредиты на сумму 1,5 млрд рублей (эквивалент 14,9 млн евро) были исключены в рамках учета внутригрупповых операций. Чистые активы компании в размере 16,8 млн евро были классифицированы как долгосрочные активы и обязательства, предназначенные для продажи, и были обесценены на сумму 7,2 млн евро, что учитывает переговоры по продаже компании, которые находятся в продвинутой стадии.