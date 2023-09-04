Рынок акций РФ начал неделю с нового максимума индекса МосБиржи с февраля 2022 г.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, индекс МосБиржи поднялся в район 3270 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года на фоне ослабления рубля. Лидерами роста выступили акции "Русала".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3268,97 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1063,41 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Доллар к 18:50 поднялся до 96,85 рубля (+0,76 рубля).

Подорожали акции "Русала" (+4,3%), расписки TCS Group (+3,1%), VK (+3%), бумаги ПАО "Полюс" (+2,5%), "Интер РАО" (+2%), "Яндекса" (+1,9%), "Норникеля" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,5% "префы"), "Татнефти" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), ВТБ (+1,4%), "Московской биржи" (+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Газпрома" (+1,1%), "префы" "Транснефти" (+1,1%, до 139 тыс. руб.), расписки OZON (+1,1%), бумаги "РусГидро" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Северстали" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

Привилегированные акции "Транснефти" продолжили отыгрывать пятничные новости о планируемом сплите бумаг компании с коэффициентом 1/100.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, поддержку рынку акций в начале недели оказали слабость рубля, рост цен на нефть и спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации рыночного или геополитического негатива в выходные.

В Сочи в понедельник состоялись переговоры президентов России и Турции. Одной из главных тем повестки встречи двух лидеров было возобновление зерновой сделки. Возможный прогресс в этом направлении потенциально позитивен для сельхозпроизводителей, включая "Русагро", чьи акции вошли в лидеры роста и обновили исторические максимумы.

В остальном динамика роста рынка выглядела фронтальной. Позитивные результаты компаний, опубликованные за последнее время, стабильно слабый рубль, ценовой оптимизм нефти и дивидендные ожидания продолжают двигать котировки акций вверх. Отметка 3300 пунктов по индексу МосБиржи может быть покорена уже в ближайшие сессии. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 сентября - 3150-3300 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, российские акции продолжили рост в отсутствии негативного новостного фона, в том числе из-за выходного в США, где отмечают День труда. Кроме того, отсутствовал негатив после встречи Путина и Эрдогана в Сочи - по заявлениям сторон, встреча оказалась конструктивной.

На неделе динамика внешних рынков будет определяться ожиданием инвесторов паузы в дальнейшем повышении процентной ставки в США. Тем более, что очередное заседание ФРС США состоится 20 сентября. Надежды на паузу дает статистика с рынка труда в США: уровень безработицы в августе вырос до 3,8%, в то время как ожидалось сохранение показателя на отметке 3,5%. Статистика говорит о том, что предыдущие меры ужесточения монетарной политики медленно, но все же начинают действовать, в частности, охлаждая рынок труда. При этом инфляция указывает на обратное. По последним данным она чуть подросла, на что может сделать акцент ФРС при определении ставки в сентябре.

Одним из факторов поддержки нефти выступил резкий рост путешествий в Китае, который спровоцировал увеличение спроса на авиатопливо и бензин. Перелеты внутри страны уже составили 110% в этом году, международные восстановились до 75% к допандемийному уровню. Также многие жители Китая отправляются в дальние поездки на машинах с бензиновым двигателем, и число таких путешествий может продолжить расти, поскольку электрокары ограничены дальностью хода, отмечает Линчик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук отметил рост акций "Газпрома" (180,9 рубля), которые преодолели отметку 180 руб. на фоне новостей о передаче турецкой компании Botas дорожной карты по газовому хабу в Турции. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" выросли на фоне ослабления рубля, которое усиливает положительные ожидания по размеру дивидендов. Продолжили восхождение "префы" "Транснефти" в ожидании решения о дроблении акций. В финансовом секторе подросли акции "Мосбиржи", которая сообщила о росте объема торгов в августе на 56,9% г/г.

Во вторник индекс МосБиржи может продолжить рост и протестировать отметку 3300 пунктов при поддержке нефтяных котировок и слабого рубля. Лучше рынка могут выступить компании нефтегазового сектора, считает Лящук.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что оптимизм на российском рынке был обусловлен решением властей Китая принять меры по поддержке частного бизнеса и потребительского спроса, позитивным внешним фоном и повышением цен на сырье. На фоне переговоров между турецким и российским президентами в Сочи подорожали акции аграрного сектора.

Прогноз для индекса МосБиржи на вторник - движение между 3200 и 3300 пунктами, полагает аналитик.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, бумаги VK выбились в индексные лидеры на новостях о запуске приложения "VK Видео": пользователям доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. Данное приложение будет способствовать росту выручки от рекламы и повышению лояльности пользователей.

"Префы" "Транснефти" отыгрывают новости прошлой недели о планах дробления на 100. Это привлечет в бумагу новых инвесторов с небольшими брокерскими счетами, которые ранее не могли покупать ее из-за большой цены, считает аналитик. "АЛРОСА" сообщила о начале реализации инвестиционного проекта "Мир-Глубокий" - планируемый объем вложений составляет 121,5 млрд руб., объем запасов алмазов оценивается на уровне 173,5 млн карат, добычу планируется начать в 2032 году, отмечает Кочетков.

Нефть удерживается на позициях, достигнутых в пятницу. Основную поддержку котировкам обеспечивают планы членов ОПЕК+ по добровольному сокращению производства. РФ и Саудовская Аравия подтвердили свои намерения снизить добычу на 0,3 млн б/с и 1,0 млн б/с соответственно до конца сентября. Также может быть принято решение продлить ограничения до конца октября, полагает аналитик.

Фондовые индексы Азии

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), в Европе к вечеру наметилась коррекция (индексы просели на 0,1-0,4%), в США в понедельник на биржах выходной (День труда).

Торги в Гонконге в прошлую пятницу были отменены из-за тайфуна "Саола".

Отчет министерства труда США, опубликованный в пятницу, показал неожиданный рост безработицы (до 3,8% с 3,5%) и замедление темпов повышения зарплат в стране в августе (до 4,3% с 4,4% в июле). Данные были восприняты трейдерами как сигнал охлаждения рынка труда и усилили их уверенность в том, что Федеральная резервная система близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Федрезерв добился некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в ходе конференции Европейского центрального банка.

Инвесторы оценивают анонсированные на прошлой неделе меры стимулирования китайской экономики. В частности, они касаются смягчения требований к покупателям жилья, что позитивно отразилось на акциях девелоперов.

На нефтяном рынке цены в понедельник стабилизировались после обновления в пятницу максимумов года.

Нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $88,93 за баррель (+0,4% и +2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $85,92 за баррель (+0,4% и +2,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 7,2%, причем две марки завершили торги в пятницу на самых высоких уровнях с 17 и 16 ноября 2022 года соответственно.

Поддержку котировкам оказали опасения сокращения предложения на рынке, а также позитивные статданные из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Трейдеры также ожидают продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+40,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+36,1%), ПАО "Левенгук" (+33,1%), ПАО "Центральный телеграф" (+29%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+21,3%),ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+20,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+18,2%), ПАО "Русолово" (+17,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+17,4%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (-1,6% и -2,4% "префы"), ПАО "Россети Северо-Запад" (-1,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,12 млрд рублей (из них 11,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,82 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 6,84 млрд рублей на акции "Газпрома").