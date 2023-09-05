Минфин исходит из того, что готовящаяся оферта "ЛУКОЙЛа" не повлияет на валютный рынок РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ при оценке потенциального влияния готовящейся оферты "ЛУКОЙЛа" акционерам-нерезидентам исходит из обещания компании использовать для сделки имеющиеся средства на зарубежных счетах, чтобы не оказать влияния на российский валютный рынок.

"Сложно какие-то конкретные заявки обсуждать. По "ЛУКОЙЛу" - это решение президента (выдавать ли разрешение на оферту - ИФ), насколько нам известно, по нашей информации, это все-таки не должно оказывать влияния на рынок, потому что, насколько мы понимаем, будут использованы ресурсы, которые уже на валютных счетах за рубежом", - сказал журналистам во вторник глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Он напомнил, что в целом в отношении сделок "на выход" иностранцев с российского рынка установлен общий лимит для приобретения валюты на внутреннем рынке, чтобы сгладить влияние на него таких покупок.

"Касательно других сделок, в принципе, совместно с ЦБ разработали некий график, который должен сгладить покупку валюты. На наш взгляд, тут некая система, чтобы сглаживать влияние на курс, создана. Некий лимит, мы даже смотрим в каких-то случаях меньше (выдавая разрешения на сделки на подкомиссии правительственной комиссии по иноинвестициям - ИФ), чем этот лимит", - сказал Чебесков.

Как сообщал ранее источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов (согласно президентскому указу №520, такого рода сделка требует отдельного решения главы государства). Потенциальными покупателями выступают компании группы "ЛУКОЙЛ", объем оферты не превысит 25% акций НК (предполагается, что она будет распространяться и на депозитарные расписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 млн 865 тыс. 762 акций, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций.

По данным другого собеседника агентства, НК пообещала направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах благодаря реализации проектов за рубежом. Сообщалось, что этих денег достаточно и на внутренний валютный рынок компания с целью профинансировать оферту выходить не будет, сказал источник.

Официально рассмотрение заявки "ЛУКОЙЛа" впоследствии подтвердил вице-премьер Александр Новак.