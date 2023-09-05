Рубль обновил минимум середины августа в паре с долларом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне решения Минфина РФ с 7 сентября в семь раз увеличить ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара составил 97,91 руб. в 19:00, что на 1,04 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся вплотную к отметке 98 руб. впервые с 15 августа. Евро к этому времени стоил 104,91 руб., подорожав на 22,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,05 копейки - до 101,06 руб. Курс китайского юаня укрепился на 7,9 копейки - до 13,38 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро по итогам торгов вторника на фоне решения Минфина повысить с 7 сентября по 5 октября ежедневный объем покупки валюты до 13,15 млрд. Общий объем составит 276,16 млрд рублей. Ведомство сообщило, что ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 279,12 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа составило минус 2,96 млрд руб.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объемом покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем с 7 августа по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. При этом данные операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

Проинфляционные риски остаются значительными, ЦБ РФ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован в составе пресс-релиза по итогам заседания 15 сентября. Решение будет основано на этом прогнозе", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах форума по цифровым финансам, организованного АКРА.

"Мы не исключаем возможности повышения (ключевой ставки 15 сентября - ИФ)", - добавил зампред.

Отвечая на вопрос, будет ли ЦБ реагировать мерами денежно-кредитной политики на достижение курсом рубля определенного значения к доллару (например, 100 рублей за один доллар США), Заботкин напомнил, что Банк России не имеет никаких количественных целей по уровню обменного курса. "Но, безусловно, принимает во внимание влияние изменения обменного курса на прогноз инфляции и траекторию возвращения инфляции к нашей цели 4%", - заявил он.

В решении по ставке эти данные могут быть учтены в той мере, в которой курс влияет на будущую инфляцию, подчеркнул зампред ЦБ.

Инфляция в России складывается ближе к верхней границе июльского прогноза ЦБ РФ на 2023 год 5-6,5%, ВВП РФ - тоже ближе к верхнему уровню диапазона 1,5-2,5%, кроме того, заявил Заботкин.

Зампред ЦБ отметил, что центробанк представит уточненный прогноз по итогам заседания совета директоров по ставке 15 сентября. Прогноз по ВВП также может быть обновлен. "Прогноз будем уточнять. Текущая статистика так же, как и в случае с инфляцией, показывает, что рост (ВВП РФ - ИФ) по итогам этого года идет ближе к верхней границе прогноза 1,5-2,5%", - отметил зампред ЦБ.

Остатки средств российских экспортеров на счетах в рупиях незначительны по отношению к общему объему экспорта, и они снижаются, также сообщил Заботкин. "Наш импорт из Индии не нулевой. Ошибочно считать, что географическое направление экспорта напрямую коррелирует с валютой платежа", - сказал зампред ЦБ, отвечая на вопрос, почему снижаются денежные остатки российских экспортеров на счетах в Индии.

Ранее экс-глава банка "Открытие" и бывший министр финансов Михаил Задорнов заявил, что еще одной неочевидной причиной наблюдаемого ослабления рубля являются "зависшие" рупии. "Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия - неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода - больше, чем все положительное сальдо текущего счета", - написал Задорнов в колонке для РБК.

Заботкин в свою очередь отметил, что объемы рупий, которые находятся на счетах российских экспортеров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки. "Текущие остатки незначительны по отношению к объемам экспорта", - еще раз подчеркнул зампред ЦБ РФ.

По его словам, динамика курса рубля сейчас подвержена существенному влиянию импорта, поддерживаемому расширением спроса. "На текущий момент на курс существенно влияет динамика импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования и внутреннего спроса", - ответил Заботкин на вопрос, почему сейчас курс рубля слабо реагирует на рост цен на нефть.

Он добавил, что и раньше связь между ценой нефти и обменным курсом была неабсолютная.

Центральный банк России может пойти на повышение ставки, если доллар приблизится к отметке 100 рублей, в свою очередь, сказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в интервью "Парламентской газете". "Если рубль продолжит падение, приближаясь к 100 рублям за доллар, не сомневаюсь, что ЦБ еще раз поднимет ключевую ставку", - полагает депутат.

При этом, по его словам, сценарий, при котором национальная валюта ослабнет до 100 рублей за доллар, маловероятен.

"Маловероятно. Доллар будет стоить меньше 100 рублей", - сказал депутат. "Сто рублей за доллар - это такой психологический индикатор, который влияет на настроения граждан и бизнеса. И если рубль будет слабеть ниже этой отметки, то очевидно, что люди в целях сохранения своих сбережений, исходя из ожиданий, которые формируются под влиянием этой цифры, начнут скупать валюту и таким образом оказывать дополнительное давление на курс рубля. Поэтому важно не дать национальной валюте упасть ниже отметки 100 рублей за доллар", - считает Аксаков.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль во вторник продолжил терять позиции. Доллар вышел в район 97,7, пробой этого уровня откроет путь к круглой отметке 100 руб. за доллар. "От более стремительного ослабления российскую валюту могут ограждать дополнительные продажи валюты, о которых ранее финансовые власти договорились с крупными экспортерами. Тем не менее, дисбаланс между спросом на валюту и ее предложением на рынке сохраняется не в пользу рубля. Цены на нефть сегодня достигли $90 за баррель Brent, однако это служит не сильными утешением - эффект от роста цен для рубля в значительной мере нивелируется сокращением экспортных доходов из-за санкционного давления, трудностями с репатриацией валютной выручки в рупиях, а также добровольным сокращением Россией своей нефтедобычи. При подходе доллара к трехзначным уровням или достижении таковых можно ожидать вмешательства в ситуацию ЦБ. Ожидаем, что в середине недели пара "доллар-рубль" будет двигаться в пределах 96-99 руб.", - говорит Бахтин.

"На российском валютном рынке рубль во вторник второй день подряд заметно терял позиции в паре с долларом. Во второй половине дня американская валюта достигала отметки 97,88 руб. против максимума предыдущего дня чуть ниже 97 руб. Доллар таким образом уже четвертый день подряд обновлял максимум предыдущего дня и продолжал движение в сторону августовских пиков. Ослабление рубля во вторник происходило на фоне новостей об увеличении Минфином объема ежедневных покупок валюты на ближайший месяц с 3,0 до 13,2 млрд руб. Однако фактически решение не оказывает никакого влияния на валютный рынок, так как с 10 августа Банк России временно приостановил "зеркалирование" этих операций Минфина на валютном рынке и, соответственно, не будет покупать валюту в данных объемах. Кроме того, участники рынка расценивают рост объема нефтегазовых доходов как потенциальное увеличение продажи валютной выручки к налоговому периоду, что позитивно для рубля. Однако российская валюта получала некоторую поддержку на сообщении Минфина лишь совсем краткосрочно, а по итогам всего торгового дня этого и вовсе уже не было заметно", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяной рынок активно растет вечером во вторник на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года, Brent в ходе торгов поднималась выше отметки в $91 за баррель впервые с ноября прошлого года.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $90,96 за баррель, что на 2,2% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросла на 2,28% и составили $87,78 за баррель.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

До появления этой информации Brent торговалась около $88,4 за баррель, WTI - у $85,3 за баррель.

Фактический уровень производства нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении. По словам собеседника госагентства королевства, эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Россия также продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с), сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке", - отметил вице-премьер.

Он напомнил, что мера по добровольному сокращению экспорта является дополнительной к объявленному в апреле добровольному снижению добычи нефти в 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

По словам Новака, сокращение поставок российской нефти на мировые рынки направлено "на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков".

РФ впервые приступила к добровольному снижению поставок нефти на мировой рынок с 1 августа - на 500 тыс. б/с. В сентябре принято решение сократить их на 300 тыс. б/с. Базой снижения, по словам Новака, служит средний уровень экспорта в мае-июне.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 сентября на 91,84 копейки, до 97,5383 руб./, и увеличил курс евро на 48,72 копейки, до 104,9043 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 1,3225 рубля по отношению к пятнице и составил 96,2215 руб. В понедельник торги данными контрактами не проводились на Московской бирже из-за праздничного выходного дня в США (День труда). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 91,09 копейки относительно понедельника и составил 97,571 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 102,827 млн, из которых $317,224 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $785,603 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 56,23 копейки, до 104,9167 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 46,69 копейки, до 104,9065 руб. Объем торгов евро составил EUR442,678 млн, из которых EUR94,333 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR348,345 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 сентября поднялась на 4 базисных пункта - до 11,94% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно понедельника на 12 базисных пунктов - до 10,77% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 8,76% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,11% годовых.

Банк России во вторник, 5 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 400 млрд рублей (при лимите 1 трлн 400 млрд рублей и спросе 2 трлн 007,3 млрд рублей) в среднем по ставке 11,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 августа, банки разместили 1 трлн 430 млрд рублей (при лимите 1 трлн 430 млрд рублей и спросе 2 трлн 057,3 млрд рублей) в среднем по ставке 11,51% годовых.

"В банковском секторе ЦБ проводил традиционный депозитный аукцион, на котором почти не изменил лимит абсорбирования ликвидности (по сравнению с прошлой неделей), предложив к размещению 1,4 трлн руб. Примечательно, что регулятор весь последний месяц "выставляет" на основных депозитных аукционах лимиты не более 1,5 трлн руб., хотя банки в заявках выражают готовность еженедельно размещать в ЦБ более 2 трлн руб. Таким образом ужесточение процентной политики регулятора сопровождается некоторым смягчением его абсорбирующей политики на межбанковском рынке. Так, полагаем, что если бы ЦБ в последний месяц поднимал лимиты на депозитных аукционах до величины, соответствующей спросу со стороны банков-участников, то дополнительное абсорбирование ликвидности позволило бы ставке Ruonia закрепиться выше ключевой ставки. Не исключено, что регулятор пытается избежать дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий на фоне замедления притока в систему бюджетной ликвидности и неравномерного распределения средств по системе", - подчеркивает Кравченко.