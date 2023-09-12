Генпрокуратура указала Минэнерго на нарушения при соединении газопроводов с ЕСГ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура указала Минэнерго на нарушение сроков по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" с Единой системой газоснабжения, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Минэнерго России указано на нарушение сроков исполнения мероприятий по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" с Единой системой газоснабжения, прежде всего в целях приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - сказал он в ходе Восточного экономического форума.

Также генпрокурор отметил, что надзорное ведомство предложило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) организовать дополнительные мероприятия по прогнозированию тарифов на энергоресурсы, обеспечить равный доступ потребителей к сетям и услугам. Эта проблема, считает Краснов, в значительной степени затрагивает интересы малого и среднего бизнеса.

Озвученное генпрокурором является результатом проверки исполнения законодательства в сферах электроэнергетики и газификации, проведенной ведомством по поручению президента РФ в 2023 году.

"Не сомневаюсь, положительное решение этих вопросов позитивно отразится на стоимости энергоресурсов для предприятий, особенно здесь, в Дальневосточном федеральном округе", - резюмировал Краснов.