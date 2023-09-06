Глава Минсельхоза допустил возобновление выдачи сельской ипотеки с нового года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Выдача сельской ипотеки может возобновиться с нового года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в среду на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам.

"У нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Тем не менее мы в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать кредиты", - сказал он.

Льготное кредитование АПК, прекращенное после повышения ключевой ставки ЦБ, может быть возобновлено к концу года.

"По льготному кредитованию предприятий АПК - и по инвестиционному, и по краткосрочному - к концу года будем (кредитовать - ИФ), - сказал он. - Сейчас изыскиваем ресурсы, и, думаю, что через какое-то время - не буду обозначать, через какое - но начнется кредитование на селе".