Инфляция в РФ с 29 августа по 4 сентября составила 0,11%

Годовая инфляция превысила 5,3%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 29 августа по 4 сентября составила 0,11% после 0,03% с 22 по 28 августа, 0,09% с 15 по 21 августа, 0,10% с 8 по 14 августа, 0,01% с 1 по 7 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца прирост цен к 4 сентября составил 0,06%, с начала года - 3,76%.

Из недельных данных конца августа-начала сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 сентября ускорилась до 5,34% с 5,08% на 28 августа и 4,30% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 8 сентября в докладе о динамике цен в августе.

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 4 сентября на уровне 5,19%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Как сообщалось, Минэкономразвития с февраля высчитывает годовую инфляцию исходя из среднесуточных данных за весь месяц прошлого года, а не конкретных недель. Расхождения в оценках годовой инфляции на 4 сентября связаны с тем фактом, что в сентябре 2022 года в начале месяца сохранялась дефляция, но затем динамика развернулась и в целом за сентябрь 2022 года была зафиксирована инфляция на уровне 0,05%.

"На неделе с 29 августа по 4 сентября цены на потребительском рынке выросли на 0,11%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен увеличились (до 0,12% с 0,06% неделей ранее) при замедлении дефляции на плодоовощную продукцию (до 1,30%) и сохраняющемся росте цен на остальные продукты питания (0,24%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,41% (после роста на 0,18% неделей ранее) за счет возобновления удорожания электро- и бытовых приборов, а также увеличения темпов роста цен на легковые автомобили и бензин. В секторе услуг цены продолжили снижаться (на 0,28% после снижения на 0,37% неделей ранее) на фоне сохраняющегося удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (на 4,94%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%.

В пресс-релизе по данному поводу ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП. В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Позже Банк России сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", - заявил регулятор.

Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

"Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован в составе пресс-релиза по итогам заседания 15 сентября. Решение будет основано на этом прогнозе", - сказал Заботкин, добавив, что "мы не исключаем возможности повышения (ключевой ставки 15 сентября - ИФ)".

Как сообщалось, ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Заботкин 5 сентября отметил, что текущая динамика цен пока складывается ближе к верхней границе интервального прогноза ЦБ в 5-6,5% на 2023 год.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3% (будет уточнен в ближайшее время).

Министр финансов Антон Силуанов недавно заявил, что ожидает инфляцию в 2023 году на уровне около 6%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).