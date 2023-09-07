Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативной конъюнктуры внешних фондовых площадок и высокой нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3248,59 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1041,19 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 98,33 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), АФК "Система" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Выручка Fix Price (+1% ГДР) во II квартале выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам полугодия скорректированная EBITDA снизилась на 7,3%, до 24,1 млрд рублей; чистая прибыль выросла в 3,9 раза, достигнув 19,65 млрд рублей.

Подешевели акции "ОК "Русал" (-0,6%), "ММК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи может продолжить падение до ближайшего уровня поддержки в районе 3225 пунктов. Сопротивление такому сценарию может оказать рост стоимости нефти и доллара США, который начался на утренней сессии. Новый сформированный максимум от 5 сентября (3287,34 пункта - прим ИФ) станет очередным препятствием для индекса на пути к 3300 пунктам. Кроме того, для инвесторов более привлекательным становится долговой рынок на фоне падения стоимости облигаций и роста доходностей. На американском рынке особое внимание будет уделено данным с рынка труда, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3220-3270 пунктов. Рынку явно не хватает триггеров, чтобы вернуться к росту. По этой причине внимание инвесторов переключилось на малоликвидные бумаги второго и третьего эшелонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq на опасениях нового витка инфляции из-за выросшей нефти.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до максимальных за полгода 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, у Федеральной резервной системы появляется дополнительный аргумент в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Экономическая активность в США в июле-августе росла сдержанными (modest) темпами, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В отчетах ряда Федеральных резервных банков (ФРБ) говорилось, что потребители, возможно, исчерпали свои сбережения и больше полагаются на заимствования для сохранения уровня расходов. В большинстве регионов подъем потребительских цен в целом замедлился в последние два месяца, отмечается в документе.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).

Главное таможенное управление КНР в четверг сообщило, что объем экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении - до $284,87 млрд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 9,2%. Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса.

Объем импорта КНР в августе уменьшился на 7,3%, до $216,51 млрд, тогда как аналитики ожидали падения на 9%.

Тем временем, объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают перед публикацией статданных о запасах сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $90,33 за баррель (-0,3% и +0,6% в среду), октябрьская цена WTI - $87,25 за баррель (-0,3% и +1% накануне).

Brent подорожала в среду седьмую сессию подряд, фьючерсы на WTI завершили ростом девятую сессию подряд - это самый длинный период непрерывного подъема цен с января 2019 года.

Поддержку рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.

Внимание трейдеров в четверг направлено на отчет Минэнерго США (18:00 по Москве). Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,521 млн баррелей.