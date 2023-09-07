Июльские поставки газа в КНР обновили исторический максимум 4-й месяц подряд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Китай в июле текущего года импортировал 14,12 млрд куб. м природного газа (суммарный объем трубопроводных поставок и СПГ), что является историческим пиком для этого месяца. Четвертый месяц подряд (в апреле, мае, июне и июле) страна обновляет максимумы для соответствующего месяца.

Как сообщает местная таможня, показатель июля 2023 года на 23% превысил результат июля 2022 года. Но что самое важное - он заметно превзошел импорт июля-2021 (13,576 млрд куб. м), когда антиковидные меры постепенно ослаблялись. Впоследствии, в 2022 году, эти ограничения вновь ужесточили.

В абсолютном значении больший объем Китай импортировал в ноябре и декабре 2020 и 2021 годов (а это совершенно другой - зимний сезон).

Одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году, после снятия ограничительных мер, является именно рост экономики Китая.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на СПГ и трубопроводы, а также с разбивкой по странам - национальная таможня опубликует в последующие недели.

Тем не менее, принимая во внимание довольно стабильный и предсказуемый уровень трубопроводных поставок в летние месяцы, можно ожидать, что импорт СПГ в июле 2023 может составить около 6,2 млн тонн (8 млрд куб. м) - это почти на треть больше, чем в июле 2022 года (4,7 млн тонн), но может быть немного меньше, чем в июле 2021 (6,652 млн тонн). Это также значительно больше, чем июльские поставки СПГ в Японию (5,090 млн тонн), которая по данным с начала года снова уступила Китаю первенство как главный мировой потребитель СПГ.

Китай получает трубопроводный газ у пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. В июле 2023 года средняя стоимость импорта составила до $367 за тысячу кубометров, добавив $1 к среднему значению предыдущего месяца.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).