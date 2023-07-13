Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз и по росту ВВП, и по инфляции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российская экономика в 2023 году может вырасти на 1,5%, считают аналитики, опрошенные Банком России в ходе ежемесячного опроса. По сравнению с опросом в июне прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты прогнозировали рост ВВП в 2023 году на 0,8%.

Аналитики также повысили прогноз по инфляции на 2023 год, теперь эксперты ждут ее на уровне 5,7%, тогда как в июне прогнозировали на уровне 5,5%.

Опрос проводился 7-11 июля 2023 года. Его результаты являются медианой прогнозов 25 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Кроме того, эксперты повысили прогнозы по среднегодовому курсу рубля к доллару США на 2023 год с 76,9 до 81,8 рубля/$1, на 2024 год - с 77,9 до 85 рублей/$1, на 2025 год - с 79,5 до 85 рублей/$1.

Ожидания по средней ключевой ставке выросли на всем прогнозном горизонте: на 2023 год с 7,5% до 7,9% годовых, на 2024 год - с 7% до 7,7%, на 2025 год - с 6% до 6,6%. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 6% годовых.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных ЦБ, по росту ВВП в 2024 и 2025 годах не изменился - 1,4% и 1,5% соответственно.

Прогноз по инфляции на 2024 год эксперты повысили с 4,0% до 4,3%, на 2025 год сохранили на уровне 4,0%.

Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $57 за баррель в среднем за год ($56 в июньском опросе), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель и останется на этом уровне в 2025 году (эти оценки с июня не изменились).

Апрельский прогноз ЦБ по темпам роста ВВП в 2023 году предусматривает диапазон от 0,5% до 2%. Пересмотренные оценки Банк России опубликует 21 июля после опорного заседания совета директоров.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2023 году составляет 1,2% (он датирован апрелем). В июне министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что итог будет выше действующего официального прогноза, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что пока динамика экономики идет ближе к верхней границе текущего интервального прогноза ЦБ. На ПМЭФ президент Владимир Путин заявил, что согласен с теми экспертами, которые полагают, что рост будет до 1,5%, "а может, даже под 2%". Наконец, уже в июле на встрече с президентом премьер Михаил Мишустин заявил, что в отсутствие форс-мажоров экономический рост по итогам года должен превысить 2%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.