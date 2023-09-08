Brent подешевела до $89,3 за баррель

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно опускаются утром в пятницу после снижения накануне.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве составляет $89,33 за баррель, что на $0,59 (0,66%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,68 (0,8%) - до $89,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,67 (0,77%) и составили $86,2 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на $0,67 (0,8%) - до $86,87 за баррель.

Ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.

Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 679 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на аналогичную величину.

"Если это не сигналы устойчивого внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира, то что?" - заявляет старший аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева.

Управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир в свою очередь написал, что снижение нефтяных котировок можно рассматривать как возможность для наращивания длинных позиций.