"НОВАТЭК" ожидает получить в 2024 году девять газовозов Arc7 для "Арктик СПГ 2"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в 2023 году ожидает получить два газовоза Arc7, заказанных для проекта "Арктик СПГ 2", в 2024 году - 9 газовозов, сообщил "Интерфаксу" зампред правления компании Евгений Амбросов.

Он сообщил также, что плавучие СПГ-хранилища в Мурманске и на Камчатке ("Саам ПХГ" и "Коряк ПХГ"), установленные "НОВАТЭКом" для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) из судов арктического класса в конвенционные суда, "будут использоваться по максимуму, особенно в Мурманске, мощность которого составляет 15 млн т в год".

Весь перегрузочный СПГ-комплекс состоит из плавучего СПГ-хранилища и одной якорной стоянки для перевалки СПГ борт-в-борт, таким образом мощность комплекса составляет 21 млн т в год - аналогично для терминала на Камчатке. Обе якорные стоянки уже также готовы.

"Первая погрузка на Мурманский перегрузочный комплекс ожидается в конце этой недели, 15 сентября. Плавучее хранилище "Саам СПГ" может хранить на борту и переваливать одновременно 362 тысячи кубометров газа. В октябре ожидаем начать эксплуатацию аналогичного перегрузочного терминала на Камчатке", - отметил топ-менеджер "НОВАТЭКа".

"НОВАТЭК" планирует начать отгрузку СПГ с 1-й технологической линии "Арктик СПГ 2" в январе 2024 года. "Мы начнем перевозки СПГ с "Арктик СПГ 2" в середине января 2024 года - порядка 7 млн т в год с первой линии. В 2024 году должны установить 2-ю технологическую линию и в 2025 году начнутся отгрузки со 2-й линии, то есть количество грузов удвоится. Третью линию планируем установить в 2026 году", - сказал Амбросов.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил в июле, что 1-я линия "Арктик СПГ 2" будет запущена в 2023 году, а выход ее на проектную мощность предполагается в первом квартале 2024 года. Вторую линию предполагается запустить в 2024 году, третью - в 2026 году. Ресурсной базой для проекта является Салмановское (Утреннее) месторождение на Гыданском полуострове.