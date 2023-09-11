РФ за 7 месяцев на 43% увеличила экспорт агропродукции в страны АТР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - РФ за 7 месяцев 2023 года экспортировала в страны Азиатско-Тихоокеанского региона продукции АПК более чем на $6 млрд, что на 43% превышает показатель годом ранее. Основным покупателем стал Китай. Об этом сообщил директор департамента международных отношений и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Максим Маркович на Восточном экономическом форуме.

"Китай уже сегодня является крупнейшим покупателем российской аграрной продукции. В этом году наши поставки уже выросли на 85%, достигли порядка $5 млрд. На Китай приходится более 70% от общего объема поставок российской аграрной продукции в государства Азиатско-тихоокеанского региона. В целом экспорт сельхозпродукции за 7 месяцев вырос на 43% и уже превысил $6 млрд", - заявил Маркович.

По его словам, такой динамике способствует развитие АПК на Дальнем Востоке. Экспорт из Дальневосточного федерального округа в этом году составил $2,9 млрд. "Но, конечно, потенциал Дальнего Востока далеко не исчерпан. Регион может быть не только логистическим хабом для поставок агропродукции в страны АТР, но и определенной производственной базой для развития сельхозэкспорта", - считает глава департамента.

При этом Маркович отметил, что, "несмотря на то, что дискуссия по глобальному голоду фигурирует в основном по странам Африки, тем не менее большая часть людей, которые страдают от голода, живет в Азии". "На Азию приходится более 55% от общего числа голодающих", - сказал он.