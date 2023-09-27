РФ в 2022 г. снизила на $2,6 млрд экспорт продукции АПК в недружественные страны

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия в прошлом году сократила экспорт продукции АПК в недружественные страны, поставки в нейтральные и дружественные выросли, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Аграрный экспорт, в том числе и экспорт рыбы, сегодня в первую очередь смотрит в сторону дружественных стран. В 2022 году с учетом геополитической ситуации у нас экспортный поток в недружественные страны сократился на $2,6 млрд, а в остальные - нейтральные и дружественные - вырос на $2,7 млрд", - заявил он на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Петербурге в среду.

"То есть мы "с колес" в процессе переориентируемся и продолжим это делать и далее", - добавил глава Минсельхоза.

По его словам, для расширения экспорта есть соответствующий инструментарий, в том числе и сельхозатташе, которые работают во многих странах мира и содействуют продвижению российской продукции.

В 2022 году РФ экспортировала продукции АПК на $41,6 млрд. Как прогнозирует Минсельхоз, в этом году поставки могут быть в пределах $42 млрд.