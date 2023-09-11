"Павлик" официально запустил вторую очередь золотоизвлекательной фабрики одноименного ГОКа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Павлик" официально запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики одноименного ГОКа.

В церемонии по ВКС принял участие президент РФ Владимир Путин.

Выход второй золотоизвлекательной фабрики на проектную мощность позволит довести общую переработку предприятия до 12 млн тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год (по сравнению с 7,2 тоннами золота по итогам 2022 года).

Общий бюджет проекта "Павлик-2" составляет более 32 млрд рублей.

Запасы месторождения Павлик оцениваются в 150 тонн золота, включая руду на складах, с потенциалом увеличения.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас он входит в топ-15 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".