Золотодобытчик "Павлик" сократил годовой чистый убыток вдвое, до 1,7 млрд рублей

Выручка подскочила почти вдвое, до 49 млрд рублей. Компания не раскрывает объем продаж и средние цены реализации, но известно, что производство золота на месторождении Павлик в 2023 году выросло на 29%, до 9,3 тонны, а рублевые цены на золото в России в среднем поднялись на 35%.

Себестоимость "Павлика" выросла на 43%, до 24,7 млрд рублей, что лишь частично нивелировало рост выручки: валовая прибыль и прибыль от продаж показали существенный рост. Но увеличение процентов к уплате и прочих расходов (в эту статью в числе прочего обычно входят курсовые разницы) не позволило компании выйти в плюс на уровне чистого финансового результата.

Зато рост поступлений от продаж продукции помог "Павлику" вернуться к положительному операционному денежному потоку, он по итогам 2023 года составил 6,6 млрд рублей против отрицательного 24,9 млрд рублей годом ранее.

Общий долг "Павлика", по подсчетам, за год вырос на 14% и составил на конец декабря 116,8 млрд рублей, чистый долг увеличился на 11%, до 113,4 млрд рублей.

Основные финпоказатели золоторудной компании "Павлик" по РСБУ, млн рублей:

Показатель 2023 2022 Динамика Выручка 48 968 27 586 78% Себестоимость продаж (24 687) (17 215) 43% Валовая прибыль 24 281 10 371 134% Прибыль от продаж 21 676 8 200 164% Проценты к уплате (12 343) (5 607) 120% Прочие расходы, нетто (11 429) (7 828) 46% Убыток до налогообложения (1 884) (5 198) -64% Чистый убыток (1 685) (3 635) -54% Денежные средства и эквиваленты на конец года 3 383 865 291% Общий долг на конец года 116 818 102 769 14% Чистый долг на конец года 113 436 101 904 11% Денежные потоки от текущих операций 6 589 (24 910) - Capex (8 942) (10 823) -17%

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".