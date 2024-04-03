Золотодобытчик "Павлик" сократил годовой чистый убыток вдвое, до 1,7 млрд рублей
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Золоторудная компания "Павлик" по итогам 2023 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 1,7 млрд рублей, говорится в ее отчете. Это вдвое меньше, чем убыток 2022 года.
Выручка подскочила почти вдвое, до 49 млрд рублей. Компания не раскрывает объем продаж и средние цены реализации, но известно, что производство золота на месторождении Павлик в 2023 году выросло на 29%, до 9,3 тонны, а рублевые цены на золото в России в среднем поднялись на 35%.
Себестоимость "Павлика" выросла на 43%, до 24,7 млрд рублей, что лишь частично нивелировало рост выручки: валовая прибыль и прибыль от продаж показали существенный рост. Но увеличение процентов к уплате и прочих расходов (в эту статью в числе прочего обычно входят курсовые разницы) не позволило компании выйти в плюс на уровне чистого финансового результата.
Зато рост поступлений от продаж продукции помог "Павлику" вернуться к положительному операционному денежному потоку, он по итогам 2023 года составил 6,6 млрд рублей против отрицательного 24,9 млрд рублей годом ранее.
Общий долг "Павлика", по подсчетам, за год вырос на 14% и составил на конец декабря 116,8 млрд рублей, чистый долг увеличился на 11%, до 113,4 млрд рублей.
Основные финпоказатели золоторудной компании "Павлик" по РСБУ, млн рублей:
|Показатель
|2023
|2022
|Динамика
|Выручка
|48 968
|27 586
|78%
|Себестоимость продаж
|(24 687)
|(17 215)
|43%
|Валовая прибыль
|24 281
|10 371
|134%
|Прибыль от продаж
|21 676
|8 200
|164%
|Проценты к уплате
|(12 343)
|(5 607)
|120%
|Прочие расходы, нетто
|(11 429)
|(7 828)
|46%
|Убыток до налогообложения
|(1 884)
|(5 198)
|-64%
|Чистый убыток
|(1 685)
|(3 635)
|-54%
|Денежные средства и эквиваленты на конец года
|3 383
|865
|291%
|Общий долг на конец года
|116 818
|102 769
|14%
|Чистый долг на конец года
|113 436
|101 904
|11%
|Денежные потоки от текущих операций
|6 589
|(24 910)
|-
|Capex
|(8 942)
|(10 823)
|-17%
Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".