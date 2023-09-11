Рынок акций РФ начал неделю с отката индекса МосБиржи к 3120п за счет укрепления рубля

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения рублевых цен blue chips за счет резкого укрепления рубля благодаря заявлениям российских властей, индекс МосБиржи опустился в район 3120 пунктов во главе с расписками Ozon, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent локально превышала $91 за баррель). Выросли "префы" "Транснефти" (+2,8%) в ожидании сплита бумаг.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3122,37 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1033,5 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 по Москве упал до 95,15 рубля (-2,63 рубля).

Пиковые точки ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов, заявил "Интерфаксу" в понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Подешевели расписки OZON (-3,3%), бумаги "РусГидро" (-3%), "Интер РАО" (-1,9%), расписки TCS Group (-1,9%), акции "Яндекса" (-1,8%), ВТБ (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Северстали" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1,3% "префы"), "МТС" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы").

Сбербанк за январь-август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума. "С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%", - передал Греф журналистам через пресс-службу.

Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год - свыше 22%.

Согласно отчету Сбербанка по РСБУ, в августе он получил порядка 141 млрд руб. чистой прибыли.

Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в августе на 7,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 5,2 млн человек, сообщил перевозчик.

Подорожали "префы" "Транснефти" (+2,8%, до 142,55 тыс. рублей), акции "Газпром нефти" (+2%), "НЛМК" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ММК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в понедельник продолжил снижение пятые торги подряд, откату способствовало укрепление рубля и ожидания решения ЦБ РФ по ключевой ставке в конце недели.

Большая часть экспертов склоняется к повышению ставки ЦБ до 14%, при этом происходит переток средств инвесторов из рисковых активов в облигации. На фоне того, что рынок выглядит достаточно "перегретым", удорожание денег для бизнеса не облегчит ему ситуацию. Кроме того, ослабление рубля, помогавшее ранее росту акций, сейчас прекратилось. Определенную поддержку российским бумагам оказывают цены на нефть Brent, продолжающие удерживать комфортный уровень выше $90 за баррель. Прогноз на 12 сентября по индексу МосБиржи - 3000-3120 пунктов, полагает Шепелев.

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко также отмечает, что усиление национальной валюты может негативно отразиться на выручке экспортеров. Рубль начал укрепляться на фоне объявленных ранее валютных интервенций Банком России, а также в преддверии заседания регулятора в ближайшую пятницу.

Рынок акций по-прежнему имеет потенциал к росту и остается недооцененным. Если говорить про фундаментальные причины, то росту российского рынка способствуют ослабление рубля, а также прошедший сезон промежуточных дивидендов. Кроме того, ожидается рост цен на нефть в связи с увеличивающимся дефицитом на мировом рынке. Также ощутимым драйвером могут стать новости о продолжении редомициляций компаний.

На текущей неделе выйдут данные по инфляции в августе и инфляционные ожидания в США в сентябре. От этих данных во многом будет зависеть дальнейшая траектория монетарной политики ФРС. Помимо этого, на неделе пройдет заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, на которой учетные ставки Центробанка, вероятно, останутся без изменений, полагает Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к завершению основных торгов в понедельник не показывал единой динамики индексов, находясь под влиянием фиксации прибыли по многим акциям и укрепления рубля.

Фундаментальную поддержку рублю оказали комментарии помощника президента РФ Орешкина, который сообщил о проработке пакета мер по ограничению оттока капитала и спрогнозировал более стабильный курс рубля в среднесрочном периоде. Орешкин также ожидает более высоких объемов валютной выручки в ближайшие месяцы из-за роста цен на экспортные товары. Фундаментальные факторы как минимум в краткосрочном периоде благодаря интервенциям властей в виде повышения процентных ставок и скорого увеличения продаж валюты начинают смещаться в сторону более оптимистичных для российской валюты, полагает аналитик.

"Транснефть" в рамках Восточного экономического форума сообщила о сохранении плана прокачки нефти в 2023 году, несмотря на продление Россией добровольного сокращения добычи. Кроме того, инвесторы ждут сплита акций компании. Акции "М.Видео" (+2,5%) перешли к восстановлению на фоне сообщений об увеличении оборота на 40% г/г в июле-августе и прогнозов снижения отношения долг/EBITDA ниже 4х в текущем году. "М.Видео-Эльдорадо" в 2024 году может также представить обновленную стратегию развития, отмечает Кожухова.

Поддержку акциям ПАО "Полюс" в начале недели оказали новости о планах компании запустить производство на Чульбаткане в 2029-2030 годах, где "Полюс" продолжает изыскательные работы и намерен получить технико-экономическое обоснование к 2025 году. Мосбиржа сообщила, что 18 сентября приостановит торги акциями VK (-4,8%) в "стакане Т+1" в связи с редомициляцией компании.

Зарубежные фондовые площадки в понедельник пытались развить повышение, которое, однако, нельзя назвать уверенным. Американские инвесторы ждут сигналов от статистики по инфляции, которые могут определить среднесрочное направление движения рынка. Заседание ФРС пройдет на следующей неделе. Индекс МосБиржи в условиях укрепления рубля проявляет слабость и рискует продолжить снижение к августовскому минимуму 3015 пунктов. Рубль, тем временем, дает позитивные технические сигналы и заручается в том числе благоприятными фундаментальными факторами, которые могут поддержать его дальнейшую коррекцию как минимум в краткосрочном периоде, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рост объемов торгов в основных валютных парах на Мосбирже с середины прошлой недели может говорить о начале "добровольного увеличения" продаж валюты, а также о поступлении на рынок нефтяной выручки июля-августа, когда, по сути, был сломан потолок цен, установленный G7. Глава ВТБ Андрей Костин также заявил, что проблема "зависших" рупий также нашла свое решение и теперь российские банки могут вернуть эту выручку. Если же говорить о нефтяниках, то их доходы в III квартале могут расценить в качестве "сверхдоходов", что может стать основанием для новых платежей в пользу государства, полагает Кочетков.

Кроме того, рост доходностей рынка ОФЗ в ожидании повышения ставки ЦБ РФ предлагает альтернативу для размещения рублевых средств. На рынке доминируют ожидания, что ставка может быть изменена на 100-150 б.п. Соответственно, текущие факторы начинают больше работать в пользу рубля, о чем и заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума, отмечает Кочетков.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,6% во главе с Nasdaq).

Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Также инвесторы оценивали опубликованные в субботу данные об инфляции в КНР.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 0,2%, отмечает Trading Economics. В июле они снизились впервые более чем за два года - на 0,3%. Относительно предыдущего месяца индекс CPI в августе поднялся на 0,3%.

Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители в стране в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила максимальные с января 0,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-4,4% в июле). Падение стало минимальным с марта, но наблюдается уже 11 месяцев подряд. По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в августе повысилось впервые за девять месяцев - на 0,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник растеряли дневной рост, когда цена Brent локально поднималась до $91,42 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $90,63 за баррель (-0,01% и +0,8% в пятницу), октябрьская цена WTI - $87,38 за баррель (-0,2% и +0,7% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

Трейдеры ждут публикации во вторник ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Cian (-7%), акции "Русснефти" (-5,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-5%), "Ижстали" (-4,7% и -4,5% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-4,5% и -5,8% "префы"), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (-4,3%).

Выросли акции ПАО "Россети Юг" (+40,6%), ПАО "Россети Волга" (+20,8%), ПАО "РБК" (+10,6%), ПАО "Россети Сибирь (+10%), "Соллерса" (+8,2%), ПАО "НПО "Наука" (+8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,35 млрд рублей (из них 9,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,14 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,13 млрд рублей на "префы" "Транснефти").