"Газпром" приступит в первому этапу проектирования НПЗ на Сахалине

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" приступает к первому этапу проектирования завода по переработке газового конденсата на Сахалине, сообщил "Интерфаксу" губернатор Валерий Лимаренко в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы хотим, чтобы у нас появился так называемый керосиновый завод, (...) чтобы производить керосин авиационный, дизельное топливо и бензины. Прошел этап технико-экономического обоснования, прошел успешно, сейчас переходим к обоснованию инвестиций - первой стадии проектирования. Значит, нам нужно, чтобы в будущем году ОБИН был завершен, и мы уже приступили к проектированию зданий, сооружений и технологии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что обоснование инвестиций (ОБИН) по НПЗ мощностью 4,5 млн тонн нефтепродуктов в год планировалось подготовить к 1 марта 2023 года. Предполагалось, что на основании этого документа "Газпром" примет решение о судьбе проекта.

Лимаренко тогда отмечал, что НПЗ планируют построить в районе Поронайского морского порта (восточное побережье Сахалина), где будут созданы мощности для отгрузки нефтепродуктов.

Губернатор также рассказал о завершении проектирования комплекса отгрузки нефтепродуктов Поронайского порта на восточном побережье Сахалина.

"Проектирование завершено, в этом году будем приступать к строительству. 14 млн тонн продукции углеводородной будет загружаться с этого порта", - сказал он.

Губернатор отметил, что комплекс будет построен неподалеку от предполагаемого места строительства завода по переработке газового конденсата мощностью 4,5 млн тонн, проектируемого "Газпромом".

Как сообщалось, в мае 2021 года Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ООО "Многофункциональный грузовой район" (МГР) подписали концессионное соглашение по строительству нового грузового комплекса с угольным, нефтяным и газовым терминалами на восточном берегу Сахалина.

По условиям соглашения, инвестор должен будет до конца 2026 года построить на границе Макаровского и Поронайского районов Сахалинской области современный грузовой комплекс мощностью до 14,5 млн тонн. Общий объем инвестиций в проект на момент подписания оценивался в 35 млрд рублей. При этом планировалось, что из федерального бюджета на обустройство инфраструктуры будет выделено 3,96 млрд рублей.