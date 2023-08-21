"Газпрому" поручено заключить договор о поставке СПГ с "Сахалина-2" на Камчатку

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В соответствии с утвержденной "дорожной картой" газификации Камчатского края на период до 2025 года "Газпрому" поручено в первом квартале 2024 года заключить договор о поставках СПГ с проекта "Сахалин-2" для потребителей Камчатки.

Об этом говорится в распоряжении правительства на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что "НОВАТЭК" подал заявку на покупку доли Shell в "Сахалине-2", но вопрос до сих пор не решен. Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил, что схемы поставки газа в Камчатский край могут быть разными.

"На последнем совещании я говорил, что если нам дадут какую-то сырьевую базу, то мы предусмотрим в этой сырьевой базе поставку определенного количества - 400-500 миллионов кубометров - по цене ФСТ (на Камчатку - ИФ). Никаких месторождений нам не предоставили", - подчеркнул он.

По указу президента Владимира Путина "Сахалинская энергия" была назначена оператором проекта "Сахалин-2" вместо "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" с Бермудских островов. Совладельцами российской компании являются "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi.

Цена поставок

Президент поручал поставить газ для нужд Камчатского края по цене, которая не превышает цену, регулируемую ФАС России в рамках Единой системы газоснабжения. "Газпром" определен оператором газификации региона.

Согласно "дорожной карте", Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и "Газпром" в I квартале 2024 года должны будут внести изменения в основные положения формирования и государственного регулирования цен в части госрегулирования оптовых цен на газ, производимый с применением технологии по сжижению газа и (или) регазификации, для нужд всех потребителей Камчатского края.

Заинтересованные ведомства и "Газпром" в III квартале 2025 года определят оптовую цену на регазифицированный СПГ для потребителей региона.

В IV квартале 2023 года заинтересованные ведомства должны определить источники финансирования для компенсации разницы между экономически обоснованной ценой на СПГ, его транспортировки и регазификации, реализуемый для потребителей Камчатки, и регулируемой оптовой ценой, устанавливаемой ФАС.

Береговая инфраструктура

За счет федерального финансирования предполагается создать береговую инфраструктуру. В бюджете на это предусмотрено 12 млрд рублей (в течение 2023-2025 годов по 4 млрд рублей ежегодно).

Согласно утвержденной "дорожной карте", АО "Каминжиниринг" (принадлежит Миниуществу Камчатского края - ИФ), "НОВАТЭК" и правительство Камчатки в III квартале 2023 года должны разработать и направить в Росморречфлот инвестиционную декларацию по объекту "Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае".

Минтранс, Минэкономразвития, Росморречфлот, правительство Камчатки, "НОВАТЭК", Минэнерго и "Росморпорт" в III квартале 2023 года должны подготовить предложения по включению регазификационного терминала в документы стратегического планирования РФ или национальные проекты, или межгосударственные программы, или инвестиционные программы субъектов естественных монополий, или решения органа государственной власти, иного главного распорядителя средств соответствующего бюджета, предусматривающего создание объектов федерального значения.

В III квартале 2023 года должны быть заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края в целях софинансирования строительства объектов береговой инфраструктуры, а также утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим строительство объектов береговой инфраструктуры.

В IV квартале текущего года должен быть определен застройщик объектов береговой инфраструктуры и выданы технические условия на подключение объектов береговой инфраструктуры к действующим сетям газораспределения. В I квартале 2025 года объекты береговой инфраструктуры должны быть введены в эксплуатацию.

Разработкой проектной документации объектов береговой инфраструктуры занимается "НОВАТЭК", строить будет определенный застройщик, который должен будет передать построенные объекты береговой инфраструктуры "Газпрому" по концессионному соглашению.

Регазификационный терминал

"НОВАТЭК" взялся профинансировать строительство челноков-газовозов и регазификационного терминала, который будет доставлять газ до Петропавловск-Камчатского от строящегося компанией для своих нужд терминала по перевалке СПГ. Она также возводит на Камчатке терминал для перевалки СПГ, производимого в Арктике, из арктических газовозов в конвенционные суда.

Объекты морской части комплекса приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы (плавучая регазификационная установка и челночные суда-газовозы) будут строиться "НОВАТЭКом" в течение II-III кварталов 2025 года, а затем также переданы "Газпрому" для эксплуатации.

Права пользования и владения от "НОВАТЭКа" могут перейти по договору лизинга или договору купли-продажи, или договору аренды с последующим выкупом. Источником может служить скидка на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в зоне Единой системы газоснабжения для "НОВАТЭКа" на определенный период, говорится в "дорожной карте".

Михельсон отмечал в июне, что проект (строительства береговой инфраструктуры), который "НОВАТЭК" передаст Камчатскому краю в сентябре с заключением Главгосэкспертизы, и строительство морской части комплекса СПГ обойдется компании в 30-40 млрд рублей.