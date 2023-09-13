МЭА отметило отставание ОПЕК+ от плана по добыче в августе на 3,59 млн б/с

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в августе добывали 35,99 млн б/с нефти, тогда как по условиям соглашения могли извлекать 39,57 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 3,59 млн б/с. Относительно июля страны альянса сократили нефтепроизводство на 20 тысяч б/с.

Так, добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в августе составила 22,87 млн б/с, что на 2,55 млн б/с меньше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 1,04 млн б/с ниже разрешенного уровня - 14,79 млн б/с (13,12 млн б/с без учета Мексики - ИФ).

По оценке МЭА, добыча нефти в Саудовской Аравии в августе снизилась еще на 100 тыс. б/с, до 8,98 млн б/с. В то же время, нефтепроизводство в России сохранилось на стабильном уровне в 9,48 млн б/с.

"Россия второй месяц подряд опережает Саудовскую Аравию как крупнейшего производителя нефти в альянсе и, похоже, намерена удерживать эту позицию до конца года после продления Эр-Риядом добровольных сокращений", - говорится в отчете.

МЭС подчеркивает, что продление добровольных ограничений со стороны Саудовской Аравии и России до конца 2023 года может привести к тому, что в четвертом квартале предложение стран ОПЕК+ будет ниже потребностей в нем на 1 млн б/с.