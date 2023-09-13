Акции ОВК подешевели на 24,5% на новости о допэмиссии объемом 12,5 млрд акций

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) на торгах на "Московской бирже" подешевели на 24,5% (до 138,2 рубля за штуку) на новостях о допэмиссии объемом 12,5 млрд акций. Объем торгов этими ценными бумагами составил к середине дня 3,782 млрд рублей.

"Мосбиржа" проводила дискретный аукцион для обыкновенных акций ОВК в период с 14:13 до 14:43 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

ОВК ранее 13 сентября сообщила, что ее акционеры одобрили увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций.

Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 руб. каждая. В настоящий момент уставный капитал компании состоит из 115 млн 996 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая.

Внеочередное собрание акционеров ОВК состоялось 12 сентября в заочной форме.

Цена размещения акций будет определена позже советом директоров компании.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", машиностроительное предприятие "ТихвинХимМаш", предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения "ТихвинСпецМаш", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, сборочный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также ВНИИ транспортных технологий.

Среди крупнейших акционеров ОВК, по последним раскрытым данным, был банк "Траст", владеющий долей в 27,76%.