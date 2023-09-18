Акции ОВК подорожали на 22% после обвала более чем в 3,6 раза

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) подорожали на "Московской бирже" в понедельник на 22% (до 143,5 рубля) в рамках коррекции после падения более чем в 3,6 раза с начала сентября. Объем торгов этими ценными бумагами составил к середине дня 2,8 млрд рублей.

"Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ОВК в период с 12:15 до 12:45 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Ранее, в период с 4-5 сентября по 12 сентября, акции компании подешевели более чем в 3,6 раза, упав в цене с уровня приблизительно 300 рублей до 82 рублей на новостях о дополнительной эмиссии.

ОВК 13 сентября сообщила, что внеочередное собрание акционеров ПАО "Научно-производственная корпорация "ОВК"" одобрило увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций. ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 рубль каждая. В настоящий момент уставный капитал компании состоит из 115 996 689 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Цена размещения акций будет определена позже советом директоров компании.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в стране производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", машиностроительное предприятие "ТихвинХимМаш", предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения "ТихвинСпецМаш", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, сборочный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также ВНИИ транспортных технологий.

Среди крупнейших акционеров ОВК, по последним раскрытым данным, был банк "Траст", владеющий долей в 27,76%.