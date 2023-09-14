"Татнефть" в 2023 году планирует переработать более 18 млн т нефти

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Татнефть" в 2023 году планирует переработать на своем нефтеперерабатывающем комплексе "ТАНЕКО" более 18 млн тонн нефти, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий совет директоров нефтяной компании.

"В текущем году объем переработки нефтесырья на "ТАНЕКО" должен превысить 18 млн тонн", - сказал Минниханов, в ежегодном послании депутатам парламента республики в четверг.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года "Татнефть" перестала публиковать ежемесячные данные о своих производственных показателях, в том числе о добыче и переработке нефти.

В 2022 году "Татнефть" увеличила выпуск нефтепродуктов на 28,8% по сравнению с предыдущим годом, до 16 млн тонн при росте добычи нефти на 4,6%, до 29,1 млн тонн.