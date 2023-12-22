"Татнефть" запустила три новых крупных объекта на НПЗ "ТАНЕКО"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" в пятницу ввело в эксплуатацию на своем НПЗ "ТАНЕКО" три крупных промышленных объекта, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет совет директоров НК.

Новая азотная станция предназначена для снабжения воздухом контрольно-измерительных приборов, азотом и технологическим воздухом - вновь вводимых производственных объектов.

Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков предотвращает попадание сероводорода или продуктов его сгорания в атмосферный воздух и относится к числу природоохранных объектов.

Новый водоблок №4 предназначен для снабжения вновь вводимых технологических установок охлажденной оборотной водой.

Ввод новых установок позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности технологических процессов, экологичности производства и качества получаемых нефтепродуктов, говорится в пресс-релизе.

"Татнефть" в 2023 году планирует переработать на "ТАНЕКО" более 18 млн тонн нефти, говорил Минниханов в ежегодном послании депутатам парламента республики в сентябре. В 2022 году НК увеличила выпуск нефтепродуктов на 28,8% к уровню предыдущего года - до 16 млн тонн, при росте добычи нефти на 4,6%, до 29,1 млн тонн.