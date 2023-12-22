Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

"Татнефть" запустила три новых крупных объекта на НПЗ "ТАНЕКО"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" в пятницу ввело в эксплуатацию на своем НПЗ "ТАНЕКО" три крупных промышленных объекта, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет совет директоров НК.

Новая азотная станция предназначена для снабжения воздухом контрольно-измерительных приборов, азотом и технологическим воздухом - вновь вводимых производственных объектов.

Комбинированная установка аминовой очистки и отпарки кислых стоков предотвращает попадание сероводорода или продуктов его сгорания в атмосферный воздух и относится к числу природоохранных объектов.

Новый водоблок №4 предназначен для снабжения вновь вводимых технологических установок охлажденной оборотной водой.

Ввод новых установок позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности технологических процессов, экологичности производства и качества получаемых нефтепродуктов, говорится в пресс-релизе.

"Татнефть" в 2023 году планирует переработать на "ТАНЕКО" более 18 млн тонн нефти, говорил Минниханов в ежегодном послании депутатам парламента республики в сентябре. В 2022 году НК увеличила выпуск нефтепродуктов на 28,8% к уровню предыдущего года - до 16 млн тонн, при росте добычи нефти на 4,6%, до 29,1 млн тонн.

ТАНЕКО Татнефть Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Apple нашла способ запуска ИИ-модели на смартфонах без использования "облака"

Apple нашла способ запуска ИИ-модели на смартфонах без использования "облака"

Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 году

В "Рольфе" сменился гендиректор

В "Рольфе" сменился гендиректор

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.

ВТБ может выплатить дивиденды за 2025 год в размере до 80 млрд рублей

ВТБ может выплатить дивиденды за 2025 год в размере до 80 млрд рублей

ВТБ за 11 месяцев получил 417,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Активы автодилера "Рольф" переданы во временное управление Росимущества

Активы автодилера "Рольф" переданы во временное управление Росимущества

Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });