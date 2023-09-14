Китайские банки не пользуются программой НБК по оживлению рынка недвижимости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Китайские банки практически не воспользовались флагманской программой кредитования Народного банка Китая, нацеленной на оживление обремененного долгами рынка недвижимости, пишет Financial Times.

В ноябре 2022 года НБК объявил о запуске программы объемом 200 млрд юаней ($27 млрд) для предоставления беспроцентных кредитов шести государственным банкам для финансирования тысяч замороженных проектов в сфере недвижимости по всей стране. Для того, чтобы претендовать на эти деньги, банки должны были выдавать кредиты на сумму вдвое больше, чем они получат у ЦБ.

Но спустя почти год банкам было выдано менее 1% из средств этой программы, сообщили изданию бывшие и нынешние сотрудники НБК.

"Для китайских банков обратная сторона кредитования проблемных проектов в сфере недвижимости намного перевешивает положительные стороны", - полагает главный экономист по Китаю в Macquarie Ларри Ху.

Провал инициативы НБК по решению проблемы недостроенных домов подчеркивает сложность попыток разработать меры по возрождению сектора недвижимости Китая, на долю которого приходится более четверти экономической деятельности страны, отмечается в статье.

Падение продаж жилья и растущие долговые обязательства вынудили многих застройщиков приостановить строительство, оставив многие жилищные проекты в подвешенном состоянии. Шанхайский поставщик информации о недвижимости Elmlead подсчитал, что почти 2 тысяч проектов по всей стране стоимостью 6 трлн юаней были приостановлены в начале этого года из-за девелоперов, которые не смогли расплатиться по своим облигациям.

При этом одним из существенных препятствий для банков является поиск подходящих получателей средств, поскольку многие девелоперы уже передали в залог кредиторам незавершенную недвижимость.

"Этот проект обречен на провал из-за отсутствия источников погашения долга", - заявил представитель China Development Bank.

В отчете, опубликованном в августе, НБК заявил, что фонд продолжит работу до мая.