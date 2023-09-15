Рост Dow Jones в четверг на 1% стал наилучшим с начала августа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций продемонстрировал в четверг позитивный настрой благодаря хорошим статданным.

Dow Jones вырос почти на 1%, что стало максимальным дневным подъемом с 7 августа, сообщает MarketWatch.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,2%, по данным Trading Economics, и на 0,1%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тысячи - до 220 тысяч, говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 9 тысяч.

Цены производителей (индекс PPI) в августе подскочили на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда страны. Это максимальное повышение с июня 2022 года. Аналитики в среднем ожидали прироста на 0,4%.

В годовом выражении значение индекса PPI в августе увеличилось на 1,6%. Это самый значительный прирост за четыре месяца. Эксперты предполагали подъем на 1,2%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,2% в годовом выражении (минимальный подъем с января 2021 года) и на 0,2% за месяц. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами.

Исходя из опубликованных данных, инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранит размер базовой процентной ставки.

"Учитывая отчет о розничных продажах за прошлый месяц, который оказался сильнее прогноза, вместе с последними данными об инфляции, мы считаем, что ФРС по-прежнему будет склонна к тому, чтобы сделать паузу на следующей неделе", - заявил директор по инвестициям Key Private Bank Джордж Матейо. Однако он не исключает, что Федрезерв может предупредить о необходимости дальнейшего повышения ставки в случае сохранения текущей экономической ситуации.

Котировки фьючерсов на размер ставки указывают на 97%-ю вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменения в сентябре. При этом шансы на ее повышение в ноябре на 25 базисных пунктов оцениваются в 32,4%, по данным CME Fed Watch Tool.

ADR британского разработчика процессоров Arm Holdings по итогам дебютных торгов в четверг взлетели в цене почти на 25% - до $63,59. Компания в рамках IPO разместила 95,5 млн ADR по цене $51 за штуку на общую сумму $4,87 млрд. IPO Arm стало крупнейшим в США с момента размещения акций американского производителя электромобилей Rivian в ноябре 2021 года, объем которого составлял $13,7 млрд.

Акции других представителей технологического сектора также подорожали, включая Nvidia Corp. - на 0,2%, Apple Inc. - на 0,9%, Microsoft Corp. - на 0,8%, International Business Machines - на 0,6%.

Цена бумаг Nikola подскочила более чем на 32%. Производитель электрогрузовиков сообщил о том, что планирует начать поставки машин на водородном топливе в конце текущего месяца или в начале октября.

В то же время стоимость акций HP Inc. снизилась на 1,8%. Инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала 5,5 млн акций производителя компьютерной техники за последние три дня, сократив размер принадлежащего ей пакета до 115,5 млн бумаг.

Акции Visa Inc. подешевели на 2,6%. Платежная система объявила о намерении упростить структуру своих акций, которые в настоящее время разделены на три класса.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 331,58 пункта (на 0,96%) - до 34907,11 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Goldman Sachs Group и Walgreens Boots Alliance, подорожавшие на 2,9% и 2,7% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 37,66 пункта (на 0,84%) и составило 4505,1 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 112,47 пункта (на 0,81%), достигнув отметки 13926,05 пункта.