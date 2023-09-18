Структура ГК "Метрополь" и Xuan Yuan построят нефтегазовый терминал на границе РФ и КНР

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Объединенная нефтегазохимическая компания" (ОНГК, подконтрольна ГК "Метрополь" Михаила Слипенчука) и китайская Xuan Yuan Industrial Development Co. Ltd планируют построить сухопутный трансграничный перевалочный комплекс "Союз" на ТОР "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области, говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

Соглашение о совместном финансировании строительства на сумму 5 млрд юаней (примерно $686 млн) стороны подписали на Восточном экономическом форуме. Практическую реализацию проекта осуществляет ОНГК.

Средства будут привлечены за счет кредитования в российско-китайских финансовых институтах, сказал через пресс-службу гендиректор ОНГК Александр Захаров.

Комплекс будет построен на земельном участке около нового железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское (Россия) - Тунцзян (КНР). В нем будет пять объектов промышленной инфраструктуры. В том числе будут построены нефтетерминал (нефтехранилище) для приема, хранения, блендирования и налива нефти и нефтегазоконденсатных смесей в объеме до 5,8 млн тонн в год; нефтебаза с вертикальными и горизонтальными резервуарами для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов и прямогонного мазута в объеме до 1 млн тонн в год; газонаполнительный комплекс для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и пентан-гексановой фракции объемом до 0,65 млн тонн в год.

Кроме того, предусмотрена контейнерная площадка для хранения и перевалки опасных грузов в танк-контейнерах мощностью 100 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год, а также складские помещения и ангары площадью 200 тыс. кв. м под обработку крупногабаритных и крупнотоннажных грузов.

"Строительство комплекса на территории России позволит обеспечить паритет в объемах перевалки экспортно-импортных грузов между Россией и Китаем на погранпереходе Нижнеленинское-Тунцзян, а также гарантировать конечным грузополучателям на территории Китая бесперебойное и надежное обеспечение по долгосрочным контрактам всей номенклатурой грузов", - отмечается в сообщении.

Проектно-изыскательские работы по проекту создания перевалочного комплекса "Союз" в январе 2023 года начали проектные организации ООО "Дальгипротранс" (Хабаровск) и ООО "Ленниихиммаш-Инжиниринг" (Санкт-Петербург).

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ОНГК" создано в августе 2021 года с основным видом деятельности хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки. В компании 51% принадлежит ООО "Запсибспецсервис", которым опосредованно владеет ОАО "Запсибгазпром". Согласно списку аффилированных лиц последнего, на конец июня 2023 года 77,9% его акций принадлежало ГК "Метрополь". Более свежих данных ОАО не публиковало.

ГК "Метрополь" - инвестиционная промышленная группа, работающая в России и за ее пределами. Компании группы действуют в таких сферах, как: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов.

Максимальная пропускная способность мостового перехода Нижнеленинское-Тунцзян составляет до 20 млн тонн грузов в год. Первый груз по железнодорожному мосту был отправлен в ноябре 2022 года.

Мост позволяет сократить расстояние транспортировки грузов в северные провинции Китая более чем на 700 км по сравнению с существующими маршрутами, увеличить товарооборот между Россией и Китаем.