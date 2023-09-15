Отбор газа из подземных хранилищ Европы почти сравнялся с закачкой

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Отбор газа из подземных хранилищ Европы почти сравнялся с закачкой. Однако переход к нетто-отбору может произойти не ранее чем через две недели, с новым осенним похолоданием, тогда как на неделю вперед в регионе предсказывается солнечная погода "бабьего лета".

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация в четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 15 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе находится ниже многолетней нормы. Ветряки 14 сентября обеспечили 7,5% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В сентябре 2022 года их вклад был 13,5%, в августе 2023 года - 13%.

Спотовая цена газа в Европе в четверг снизилась на 5%, отыграв рост предыдущего дня. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $393 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $477; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $407.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым рыночным индикатором для мирового рынка. Регион в целом продолжает закачку газа в хранилища. Однако параллельно нарастает отбор, то есть нетто-закачка уже почти "легла" на ноль и находится на пороге перед нетто-отбором. Австрия, Словакия, Хорватия, Чехия, Дания, Франция ведут нетто-отбор газа.

Текущий уровень запасов достиг 93,86% - это на 10 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 13 сентября резервы удалось увеличить на 0,012 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель в 90% наполненности хранилищ уже достигнут, и на данный момент объём запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за всю историю наблюдений GIE.

Европейские терминалы по приему СПГ в августе работали со средней производительностью 50%, с начала сентября средняя загрузка выросла до 52%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 1,6 млрд куб. м - это на четверть меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 67%, что на 7 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.