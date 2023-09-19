Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 5,2%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в августе 2023 года выросли на 5,2% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,3% в июле, достигнув минимума с января прошлого года.

Предварительная оценка указывала на сохранение инфляции на июльском уровне, и опрошенные Bloomberg аналитики не ждали ее пересмотра.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в августе снизилась на 3,3% в годовом выражении после падения на 6,1% в июле. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 9,7% с 10,8% месяцем ранее. Инфляция в сфере услуг замедлилась до 5,5% с 5,6%.

Оценка роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в августе подтверждена на уровне 5,3%, как и ожидалось. В июле индекс CPI Core вырос на 5,5%.

Относительно июля потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Eurostat Еврозона Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти из-за опасений слабого спроса

Профсоюз UAW может расширить забастовку, если прогресса в переговорах не будет

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

Brent подорожала до $95,03 за баррель

ЦБ РФ ждет продолжения роста годовой инфляции в ближайшие месяцы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });