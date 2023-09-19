ВР вслед за гендиректором назначила временного финансового директора

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кейт Томсон назначена временным финансовым директором BP plc. Ее повышение последовало за назначением на прошлой неделе Мюррея Окинклосса, который ранее занимал должность финдиректора, временным генеральным директором BP.

Как говорится в сообщении ВР, в настоящее время Томсон является старшим вице-президентом BP по финансам производства и операций и отвечает за финансовое управление и коммерческое партнерство с бизнесом по всему миру. Она проработала в BP 19 лет и ранее занимала ряд руководящих финансовых должностей, в том числе казначея группы и руководителя налогового отдела группы.

До прихода в BP в 2004 году Кейт работала в фирмах, предоставляющих профессиональные услуги, в том числе в Ernst & Young в сфере налогообложения слияний и поглощений, а также в качестве руководителя группы налогов в Charter plc. Кейт была членом совета директоров Aker BP последние семь лет, также она входит в советы директоров ряда компаний группы BP. Она является квалифицированным дипломированным бухгалтером.

Как сообщалось, на прошлой неделе гендиректор BP plc Бернард Луни уведомил компанию о немедленной отставке. В мае 2022 года правление при поддержке внешнего юрисконсульта получило и рассмотрело утверждения, касающиеся поведения мистера Луни в личных отношениях с коллегами по компании. Информация поступила из анонимного источника, уточняет BP. Сейчас проводится новое расследование.

BP является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира.