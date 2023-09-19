Clorox ждет серьезных последствий кибератаки для финансовых результатов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель бытовых товаров Clorox Co. ожидает, что августовская кибератака на информационные системы компании окажет существенное влияние на ее результаты в первом квартале 2024 финансового года (июль-сентябрь 2023 года), сообщает Financial Times.

Действия хакеров привели к выходу из строя автоматизированных систем и вынудили Clorox управлять отдельными процессами в ручном режиме, что, в свою очередь, спровоцировало перебои в выпуске и поставках продукции.

Спустя месяц после кибератаки компания по-прежнему сталкивается с масштабными неполадками и не может назвать конкретные сроки возобновления полноценной деятельности, однако рассчитывает приступить к восстановлению работоспособности подвергшихся взлому систем уже на следующей неделе.

Хакерские атаки в августе также затронули крупных операторов казино и отелей Caesars Entertainment и MGM Resorts International. Последний уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о значительных финансовых рисках для компании, связанных с инцидентом.