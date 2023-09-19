Microsoft повысила дивиденды на 10%
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. повысила квартальные дивиденды на 10%, говорится в пресс-релизе компании.
Совет директоров Microsoft объявил о повышении квартальных дивидендов до 75 центов на акцию с 68 центов на акцию.
Новые дивиденды будут выплачены 14 декабря, реестр акционеров закроется 16 ноября.
Кроме того, компания назвала дату проведения годового собрания акционеров - оно состоится 7 декабря.
Акции Microsoft дешевеют на 1,2% в начале торгов во вторник.