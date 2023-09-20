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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

"Улыбка радуги" в 2023 году увеличит число франчайзинговых магазинов на 30%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Дрогери-сеть "Улыбка радуги" до конца 2023 года планирует увеличить число франчайзинговых магазинов в России на 30%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Такие торговые точки появятся в Московской, Иркутской, Самарской, Тверской, Пензенской и Свердловской областях, а также в Бурятии.

Первый магазин "Улыбка радуги" по франшизе был открыт в июле 2015 года в Иванове. Сейчас их насчитывается 46, что эквивалентно 4% от общего числа магазинов сети.

Общий объем инвестиций в открытие магазина "Улыбка радуги" находится в диапазоне от 4,5 млн до 6,9 млн рублей, окупаемость торговой точки - 2-3 года.

"Улыбка радуги" - федеральная сеть магазинов косметики и бытовой химии. Она является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье и второй по величине в России. Всего сеть объединяет более 1,2 тысячи магазинов общей торговой площадью более 180 тысяч кв. метров в 33 регионах России.

Юрлицом сети является ООО "Дрогери ритейл", которое, согласно данным ЕГРЮЛ, на 98% принадлежит петербургскому АО "Торговый дом "ЭРА", на 2% - ООО "Логистические технологии".

Улыбка радуги Дрогери Ритейл
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