Почтовая служба USPS наймет 10 тысяч временных сотрудников к праздникам

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) планирует нанять 10 тысяч дополнительных работников и задействовать 395 новых машин для сортировки посылок на время праздников, говорится в пресс-релизе USPS.

Среди других нововведений, призванных оптимизировать процесс доставки в праздники, - увеличение доли наземных маршрутов, которые считаются более надежными и менее затратными, чем воздушные перевозки. К настоящему времени наземным транспортом доставляется уже 95% писем и посылок первого класса.

Кроме того, почтовая служба увеличила мощности по обработке отправлений: теперь они достигают приблизительно 70 млн штук в сутки, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. Начиная с 2020 года этот показатель вырос почти в три раза.

USPS также сообщила, что в этом году не станет взимать дополнительную плату за отправления, осуществленные в праздничные дни, за счет чего ее услуги в это время могут стать самыми доступными по цене в США.

В 2022 году почтовая служба прибегла к аналогичным мерам. Тогда в ходе праздников USPS обработала 11,7 млрд различных отправлений, при этом средний срок доставки составлял 2,5 дня, отмечается в релизе.

Ранее о привлечении дополнительного персонала на праздники сообщили дискаунт-ритейлер Target Corp. и интернет-ритейлер Amazon.com Inc., рассчитывающие нанять 100 тысяч и 250 тысяч временных сотрудников соответственно.