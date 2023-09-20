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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Добыча газа в России в августе могла вырасти после нескольких месяцев снижения

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Добыча газа в России в августе 2023 года могла увеличиться к августу 2022 года. Ранее в этом году она снижалась по отношению к соответствующим месяцам предыдущего года.

Цифра

Пока Росстат опубликовал данные о добыче газа за 7 месяцев: общее снижение на 11%, при этом в июле падение замедлилось лишь до 2%. Публикация данных о добыче газа за 8 месяцев ожидается через неделю.

На "Промышленно-энергетическом форуме" в Тюмени вице-премьер РФ Александр Новак привел новую цифру: "С начала года добыто уже 410 млрд куб м газа".

Если из озвученной цифры вычесть данные добычи за 7 месяцев (363,5 млрд куб. м) то добыча газа в России в августе 2023 года могла составить 46,5 млрд куб. м. Это больше, чем добыча в августе 2022 года (46,3 млрд куб. м).

Новак добавил: "Сегодня газовая отрасль функционирует стабильно, стабильно обеспечивает внутренний рынок. Планируем, что по результатам года добудем 642 млрд куб. м".

В 2021 года добыча газа в России составила 763 млрд куб. м, в 2022 - 673,8 млрд куб. м.

Динамика

"В связи с недружественными действиями ряда стран и выводом из строя газопровода "Северный поток" в прошлом году общий экспорт газа по трубе снизился. Но при этом экспорт сжиженного природного газа растёт", - прокомментировал Новак отраслевую динамику.

Новак также отметил: "Ключевая задача газовой отрасли - это переориентация экспорта газа в восточном направлении. Уже подписано межправсоглашение с Китайской Народной Республикой о строительстве газопровода мощностью 10 млрд кубометров газа; планируется строительство газопровода "Сила Сибири 2" мощностью 50 млрд кубометров газа, также соединение "Силы Сибири" и газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", что позволит не только направить дополнительные объемы газа на экспорт, но и газифицировать целый ряд регионов Сибири и Дальнего Востока. Также мы планируем нарастить производство сжиженного природного газа в ближайшие десятилетия до 100 млн тонн".

Александр Новак Китай Росстат Сила Сибири
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