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Фондовые индексы США упали на итогах заседания ФРС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую процентную ставку неизменной, но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году.

ФРС оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.

Тон заявления ФРС по итогам заседания был более "ястребиным", чем ожидалось, считает аналитик Goldman Sachs Asset Management Александра Уилсон-Элизондо.

"Поскольку предпринятое ранее ужесточение политики еще не оказало своего влияния в полной мере, ФРС может занять выжидательную позицию, отсюда и пауза", - приводит ее слова Market Watch.

Однако основной риск для Федрезерва заключается в том, что инвесторы могут усомниться в его приверженности борьбе с инфляцией, поэтому ФРС дает "ястребиные" сигналы, говорит эксперт.

Акции Intel Corp. стали лидером падения среди компонентов Dow Jones в среду, подешевев на 4,5%.

Nasdaq Composite резко снизился вслед за котировками бумаг Tesla Inc. (-1,5%), Netflix Inc. (-2,5%), Amazon.com Inc. (-1,7%), Alphabet Inc. (-3,1%).

Стоимость акций оператора сервиса доставки продуктов Instacart упала на 10,7% по итогам вторых торгов после IPO. На дебютных торгах во вторник они подорожали на 12%.

Бумаги производителя маркетингового программного обеспечения Klaviyo Inc., дебютировавшего на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, выросли в цене на 9,2% к закрытию рынка.

Акции Coty Inc. подорожали на 4,5% по итогам торгов. Компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей косметики и парфюмерии, повысила прогнозы сопоставимых продаж на первое финансовое полугодие и весь 2024 финансовый год, отметив высокий потребительский спрос.

Цена бумаг Pinterest Inc. поднялась на 3,1% благодаря прогнозируемому руководством компании ускорению темпов роста выручки. Среднегодовые темпы повышения продаж в следующие 3-5 лет составят 15-19%, ожидают в компании. Прогноз роста продаж на третий квартал текущего года составлял 8-9%.

Акции Hewlett Packard Enterprise Co. (HP Enterprise) прибавили в цене 0,2% по итогам торгов. Днем ранее главный исполнительный директор компании Антонио Нери объявил об изменении операционной модели HP Enterprise, в том числе, создании облачного подразделения Hybrid Cloud.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 76,85 пункта (0,22%) и составил 34440,88 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 41,75 пункта (0,94%) - до 4402,2 пункта.

Nasdaq Composite упал на 209,06 пункта (1,53%) и составил 13469,13 пункта.

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