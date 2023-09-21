Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,6-0,7%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $93 за баррель) после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,6-0,7%, при этом лидируют в откате бумаги металлургов во главе с акциями "Трубной металлургической компании" из-за их вторичного размещения.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3047,7 пункта (-0,7%), индекс РТС - 996,79 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар вырос до 96,35 рубля (+0,2 рубля).

ПАО "Трубная металлургическая компания" (-4,6%, до 217,5 рубля) начинает вторичное публичное размещение акций на "Московской бирже": основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" - в рамках SPO продаст 1,5% (15 млн штук) акций. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за одну ценную бумагу, говорится в сообщении ТМК. Таким образом, объем сделки может составить 3,075-3,525 млрд руб. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 21 по 28 сентября включительно.

После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене вторичного размещения. Последний намерен приобрести весь выпуск акций, за исключением бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.

Также подешевели акции "Северстали" (-2,8%), "ММК" (-2,6%), "НЛМК" (-2,2%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Яндекса" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), бумаги ОК "Русал" (-1,2%), "Магнита" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, в четверг снижение российского рынка акций может продолжиться. Недавний отскок выглядит неуверенно, коррекционные настроения сохраняются на рынке. "Допускаем, что индекс МосБиржи может вновь протестировать локальный уровень поддержки - диапазон 3010-3025 пунктов, прохождение которого будет сигнализировать о продолжении снижения", - полагают эксперты банка.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ФРС по итогам очередного заседания дала "умеренно жесткий" сигнал (в пользу возможного увеличения ставки до конца текущего года), вызвав продажи в рисковых активах.

На рынке акций РФ основные риски при положении индекса МосБиржи ниже сопротивления 3180 пунктов остаются "медвежьими", что предполагает возможность обновления новых локальных минимумов ниже 3000 пунктов. Из корпоративных новостей можно отметить начало SPO компании ТМК в объеме 1,5% от капитала, после чего компания намерена провести допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене самого SPO.

Фондовые рынки США и Азии

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-1,5% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую процентную ставку неизменной (5,25-5,5% годовых), но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году.

Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

В пятницу итоги своего двухдневного заседания подведет Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки центробанка на уровне -0,1%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг снижаются третью сессию подряд, несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $92,51 за баррель (-1,1% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $88,64 за баррель (-1,1% и -0,9% накануне).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.