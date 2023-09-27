Доходность гособлигаций США снижается с 16-летних максимумов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США в среду опускается с 16-летних максимумов, достигнутых накануне.

Доходность 10-летних госбондов опустилась на 3,1 базисного пункта, до 4,509%. Показатель для двухлетних бумаг понизился на 1,1 б.п., до 5,063%, 30-летних облигаций - на 3,3 б.п., до 4,644%.

Накануне доходность государственных облигаций достигала рекордных отметок с 2007 года на фоне "ястребиных" комментариев Федрезерва и активного размещения госдолга.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев, который включает в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой. Этот показатель будет опубликован в пятницу.

Пока рынок видит примерно 81%-ную вероятность, что Федрезерв сохранит ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% на следующем заседании 1 ноября. Шансы на повышение ставки на 25 б.п. в декабре оцениваются в 32%.