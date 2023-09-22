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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Индекс британского потребдоверия в сентябре вырос до максимума с января 2022 г.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в августе увеличился до максимума с января 2022 года.

Значение показателя составило минус 21 пункт по сравнению с минус 25 пунктов в августе, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до минус 27 пунктов, по данным опросов Trading Economics и FactSet.

Для сравнения, в августе 2022 года индикатор находился на отметке минус 49 пунктов.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с августом.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в сентябре увеличился до минус 13 пунктов с минус 15 пунктов месяцем ранее. В сентябре 2022 года он составлял минус 28 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев повысился до минус 2 пунктов с минус 3 пунктов. Год назад его значение составляло минус 40 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год поднялся до минус 47 пунктов против минус 52 пункта в августе. При этом оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев выросла до минус 24 пунктов с минус 30 пунктов. В сентябре прошлого года первый показатель составлял минус 72 пункта, второй - минус 68 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце достиг минус 20 пункта по сравнению с минус 24 пункта в августе. Год назад он находился на отметке минус 38 пунктов.

"До Рождества осталось менее 100 дней, и повышение показателя крупных покупок на четыре пункта может дать некоторую надежду ритейлерам, которые слишком хорошо знают, что многие люди сталкиваются с финансовыми трудностями в преддверии праздничного сезона в этом году", - заявил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон, слова которого приводятся в сообщении.

В исследовании GfK, проводившемся с 1 по 13 сентября, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2023 год составляет минус 10,7 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года - минус 49 пунктов.

Великобритания
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