Собрание "Татнефти" по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.

На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. Совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам шести месяцев 27,54 рубля на все виды акций, что соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса".

Повторное собрание созывается 28 сентября с той же повесткой дня.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии "Татнефть" получила 128,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 15,7% меньше результата аналогичного периода прошлого года. При этом выручка снизилась на 25% - до 531 млрд рублей.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Уставный капитал НК составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль.

По итогам 2022 года компания выплатила 67,28 рубля на акцию: 32,71 руб./а за первое полугодие, 6,86 руб./а за третий квартал и 27,71 руб./а за четвертый квартал.