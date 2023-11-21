СД "Татнефти" рекомендовал дивиденды за III кв. - 35,17 руб. на все виды акций

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 62,71 руб./акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании.

В первом полугодии НК выплатила 27,54 руб. на все виды акций.

Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 35,17 руб. на акцию. Это существенно выше суммы, соответствующей выплате традиционных 50% чистой прибыли по РСБУ за период - 17,26 рублей на акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 января 2024 года.

Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 22 декабря. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 28 ноября.

"Запасной" датой проведения внеочередного собрания акционеров на случай отсутствия кворума определено 28 декабря.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Как сообщалось, по итогам 9 месяцев НК получила 208,395 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (+13% к аналогичному периоду прошлого года). Отчет по МСФО за 9 месяцев компания не раскрывала.

Уставный капитал НК составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2023 года правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.